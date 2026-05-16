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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC Attack BJP: एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट स्वप्ना बर्मन का घर आग में झोंका, अभिषेक बनर्जी बोले- अगर किसी खिलाड़ी...

TMC Attack BJP: एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट स्वप्ना बर्मन का घर आग में झोंका, अभिषेक बनर्जी बोले- अगर किसी खिलाड़ी...

TMC Attack BJP: एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट स्वप्ना बर्मन के घर में आग लगाने का आरोप लगाया है. इस बीच TMC ने BJP राजनीतिक हिंसा का आरोप पर लगाया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 16 May 2026 02:30 PM (IST)
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देश के लिए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय हेप्टाथलीट स्वप्ना बर्मन को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमा गई है. तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि BJP से जुड़े लोगों ने स्वप्ना बर्मन के घर में आग लगा दी. तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा गया कि स्वप्ना बर्मन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया और बाद में लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से पार्टी में शामिल हुईं. वह जलपाईगुड़ी जिले की राजगंज विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार भी रही हैं.

पार्टी ने आरोप लगाया कि शुक्रवार को BJP बंगाल के कथित गुंडों ने उनके घर में आग लगा दी. TMC ने इसे राजनीतिक हिंसा बताते हुए कहा कि एक खिलाड़ी, जिसने देश के लिए मेडल जीता, उसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उसने तृणमूल कांग्रेस का समर्थन किया. तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह बेहद चिंताजनक स्थिति है. पार्टी ने सवाल उठाया कि अगर किसी राजनीतिक दल का समर्थन करने की वजह से किसी खिलाड़ी की सुरक्षा, उसके परिवार और उसके घर तक को खतरा हो जाए, तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर संकेत है.

ये भी पढ़ें: ‘कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखइया हैं’ आजम खान को भारी पड़ा ये बयान, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

तृणमूल कांग्रेस ने BJP और केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारत का नाम रोशन करने वाली एथलीट के साथ अगर उसके राजनीतिक फैसलों की वजह से ऐसा व्यवहार किया जाता है तो देश के हर नागरिक को लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता होनी चाहिए. तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले में BJP और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. पार्टी का कहना है कि ऐसी घटनाएं नया सामान्य नहीं बन सकतीं. हालांकि इस मामले में BJP की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. वहीं घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस की जांच जारी है.

ये भी पढ़ें: अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज हुआ केस तो दिलीप घोष का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?

Published at : 16 May 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Bengal TMC BJP Swapna Barman
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