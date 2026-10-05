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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएशियन गेम्स: खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर PM मोदी की प्रतिक्रिया, बोले- 'आपने देश को...'

एशियन गेम्स: खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर PM मोदी की प्रतिक्रिया, बोले- 'आपने देश को...'

प्रधानमंत्री ने देश के पदक विजेताओं को बधाई देते हुए लिखा, “हमारे सभी पदक विजेताओं को बधाई, जिनके प्रदर्शन ने देश को अपार खुशी दी है.”

Written By : हर्षित गौतम, एबीपी लाइव |  Updated at : 05 Oct 2026 06:57 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने 'एशियन गेम्स 2026' में भारतीय दल के प्रदर्शन पर बधाई दी. उन्होंने खिलाड़ियों के दृढ़ संकल्प, जोश और उल्लेखनीय खेल भावना के साथ देश का प्रतिनिधित्व करने की तारीफ की.

भारत ने आइची-नागोया खेलों में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों सहित 85 पदकों के साथ चौथा स्थान हासिल किया, जो एशियाई खेलों के इतिहास में देश का दूसरा सबसे बड़ा पदक संग्रह है.

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भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को मेरी हार्दिक बधाई

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “'एशियन गेम्स 2026 के समापन के अवसर पर, दृढ़ संकल्प, जोश और उल्लेखनीय खेल भावना के साथ हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को मेरी हार्दिक बधाई.”

प्रधानमंत्री ने देश के पदक विजेताओं को बधाई दी और कहा कि उनके प्रदर्शन ने देश को अपार खुशी दी है. उन्होंने लिखा, “हमारे सभी पदक विजेताओं को बधाई, जिनके प्रदर्शन ने देश को अपार खुशी दी है.”

पीएम मोदी बोले- इस प्रदर्शन से आने वाले वर्षों में प्रेरणा मिलेगी

प्रधानमंत्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि आइची-नागोया में हुए प्रदर्शन से आने वाले वर्षों में और भी बड़ी उपलब्धियों की प्रेरणा मिलेगी और जमीनी स्तर पर भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी.

उन्होंने आगे कहा कि आशा है कि ये खेल आने वाले वर्षों में और भी बड़ी उपलब्धियों की प्रेरणा देंगे. आशा है कि ये जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत करने में भी योगदान देंगे. जापान में भारत के अभियान में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां और अलग-अलग खेलों में सफलतापूर्वक खिताब बचाए रखने की घटनाएं खास रहीं.

पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने अपने एशियन गेम्स के खिताब बरकरार रखे, वहीं दोनों कबड्डी टीमों ने भी स्वर्ण पदक जीते. पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया पर 5-1 से जीत हासिल करके अपने खिताब की सफलतापूर्वक रक्षा की, वहीं महिला टीम ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक के लिए 44 साल का इंतजार खत्म किया.

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भारत ने कहां कितने ऐतिहासिक मेडल जीते?

भारत ने कई ऐतिहासिक व्यक्तिगत प्रदर्शन भी किए. प्रणवी उर्स एशियन गेम्स में गोल्फ में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं, वहीं 17 वर्षीय कुमकुम मोहद ने महाद्वीपीय प्रतियोगिता में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया.

लवलीना बोरगोहेन ने भी एशियन गेम्स में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली मैरी कॉम के बाद दूसरी भारतीय महिला बनकर एक विशिष्ट सूची में अपना नाम दर्ज कराया.

एथलेटिक्स में भारत ने सबसे अधिक 24 पदक जीते, जबकि शूटिंग में 15 पदक शामिल हैं. तीरंदाजी स्वर्ण पदकों के मामले में सबसे सफल खेल रहा, जिसमें पांच स्वर्ण पदक जीते गए.

Input- IANS

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About the author हर्षित गौतम, एबीपी लाइव

हर्षित गौतम 15 सालों से मीडिया में सक्रिय हैं. पिछले 11 सालों से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं. साल 2021 से एबीपी न्यूज डिजिटल में सेवाएं दे रहे हैं. मौजूदा वक्त में डिप्टी न्यूज एडीटर के रूप में कार्यरत हैं. अपने करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने रेडियो, डिजिटल और प्रिंट के लिए काम किया है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की अच्छी समझ है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर्स की डिग्री ली है. राजनीति, सामाजिक विषयों पर लेखन में रुचि है और भाषा की बारीकियों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार लेखन कर रहे हैं. 
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Published at : 05 Oct 2026 06:53 AM (IST)
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Japan PM Modi Japan   Asian Games 2026
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