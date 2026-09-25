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एशियन गेम्स में दूसरा गोल्ड, सिल्वर भी मिला, खुश हो गए पीएम मोदी, कहा- 'Proud Moment'

एशियन गेम्स 2026 में भारत मेडल जीत रहा है. गोल्ड से लेकर ब्रॉन्ज तक 19 मेडल जीत चुका है. मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने सभी एथिलीट को बधाई दी है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 25 Sep 2026 11:38 AM (IST)
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एशियन गेम्स 2026 में भारत का मेडल जीतने का सिलसिला जारी है. भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं. एथिलीट्स के मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने बधाई दी है. भारत अब तक एशियन गेम्स में 19 मेडल जीत चुका है. अभी और भी कई मेडल जीतना बाकी है.

भारत ने 25 सितंबर को शूटिंग में गोल्ड जीता है. वहीं दो और मेडल स्क्वॉश और टेबिल टेनिम में कंफर्म किए हैं. कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10m एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट के फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया.

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पीएम मोदी ने दी बधाई

मनु टीएस, पूवम्मा एमआर, विशाल टीके और विथ्या रामराज के सिल्वर मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने बधाई दी है. उन्होंने लिखा, हमारी मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम का शानदार प्रदर्शन! एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीतने पर मनु टीएस, पूवम्मा एमआर, विशाल टीके और विथ्या रामराज को बधाई. उनकी गति, तालमेल और दृढ़ संकल्प ने इस रेस को रोमांचक बना दिया और भारतीय एथलेटिक्स के लिए गर्व का पल साबित हुआ. वे और भी ऊंचाइयां हासिल करते रहें: पीएम मोदी.

ब्रॉन्ज जीतने पर भी दी बधाई

 उन्होंने लिखा, एशियाई खेलों में महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर सीमा पर गर्व है! उन्हें बधाई. उनके दृढ़ प्रदर्शन की वजह से भारत को इस इवेंट में कई सालों बाद मेडल मिला है. यह एक शानदार उपलब्धि है जो सहनशक्ति, अनुशासन और बरसों की कड़ी मेहनत को दर्शाती है. भविष्य में उनकी और भी सफलताओं की कामना करता हूं: पीएम मोदी. 

कबड्डी टीम फाइनल में पहुंची

भारतीय महिला कबड्डी टीम नेपाल पर 48-24 से जीत हासिल करके एशियाई खेलों के फाइनल में पहुंच गई है. कबड्डी टीम ने लगातार चौथी बार गोल्ड मेडल की तरफ कदम बढ़ाया है. महिला कबड्डी को 2010 में पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया था और तब से भारत ने इसमें अपना दबदबा बनाए रखा है.

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About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 25 Sep 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Gold Medal PM Modi Asian Games 2026
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