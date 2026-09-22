गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएशियन गेम्स में बेटियों ने दिलाया पहला गोल्ड तो PM मोदी बोले, देश का मान बढ़ाया'

एशियन गेम्स में बेटियों ने दिलाया पहला गोल्ड तो PM मोदी बोले, देश का मान बढ़ाया'

एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 147 रन से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 22 Sep 2026 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है. फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया. इस जीत के साथ भारत ने मौजूदा खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया. टीम की इस शानदार उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी. उन्होंने इसे भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार जीत बताया और टीम के आत्मविश्वास, कौशल और बेहतरीन टीमवर्क की तारीफ की. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस जीत से देश गौरवान्वित हुआ है और यह देशभर के युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करेगी.

पीएम मोदी ने दी पूरी टीम को बधाई

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'लाखों लोग परेशान हैं...', दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने EC से मांगा जवाब
'लाखों लोग परेशान हैं...', दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने EC से मांगा जवाब
इंडिया
'FIR में मेरा भी नाम जोड़ लें...', अभिजीत दीपके और सौरव दास ने ऐसा क्यों कहा?
'FIR में मेरा भी नाम जोड़ लें...', अभिजीत दीपके और सौरव दास ने ऐसा क्यों कहा?
इंडिया
'नक्सलियों के हिसाब से निर्णय नहीं लेंगे', SC में बोले सॉलिसिटर जनरल, कड़ा विरोध
'नक्सलियों के हिसाब से निर्णय नहीं लेंगे', SC में बोले सॉलिसिटर जनरल, कड़ा विरोध
इंडिया
ED का बड़ा ऐक्शन, पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर रेड
ED का बड़ा ऐक्शन, पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर रेड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला क्रिकेट टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एशियाई खेलों में टीम का प्रदर्शन आत्मविश्वास, कौशल और शानदार टीमवर्क से भरा रहा. उन्होंने कहा कि यह जीत मौजूदा खेलों में भारत का पहला स्वर्ण लेकर आई है. प्रधानमंत्री ने पूरी टीम के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और कहा कि इस उपलब्धि से देश के युवा क्रिकेटरों को प्रेरणा मिलेगी.

स्मृति और शेफाली ने दिलाई तूफानी शुरुआत

स्वर्ण पदक के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पावरप्ले का भरपूर फायदा उठाया. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने पहले छह ओवर में बिना विकेट खोए 59 रन बनाए. दोनों ने 60 गेंद में 99 रन की तेजतर्रार साझेदारी कर भारत को मजबूत शुरुआत दी. एशिया कप से शानदार फॉर्म में चल रहीं दोनों सलामी बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर शुरू से दबाव बनाए रखा. स्मृति ने तीसरे ओवर में बाएं हाथ की स्पिनर सुगंधिका कुमारी की लगातार गेंदों पर दो छक्के लगाए. पहला छक्का उन्होंने बैकफुट से मैदान के ऊपर से जड़ा, जबकि अगली गेंद पर स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद दर्शकों के बीच पहुंचा दी.

इसके बाद तेज गेंदबाज मिताली अयोध्या का ओवर भी श्रीलंका के लिए महंगा रहा. स्मृति ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाकर पारी का तीसरा छक्का पूरा किया. पांचवां ओवर करने आईं श्रीलंका की कप्तान चामरी अटापट्टू ने 19 रन खर्च किए. इसमें तीन छक्के शामिल थे. दो छक्के शेफाली ने लगाए. उन्होंने पहले शॉर्ट गेंद को पुल करके सीमा के पार भेजा और फिर मिडऑफ के ऊपर से छक्का जड़ा. तीन गेंद बाद स्मृति ने भी चामरी की गेंद पर सीधा छक्का लगाया.

स्मृति ने 79, शेफाली ने 48 रन बनाए

शेफाली 29 गेंद में 48 रन बनाकर आउट हुईं. उन्होंने तीन छक्के और तीन चौके लगाए. वह अर्धशतक के करीब थीं, लेकिन बाएं हाथ की स्पिनर चामुडी प्रबोदा की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश में कैच दे बैठीं. इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर तीसरे नंबर पर उतरीं. उन्होंने 17 गेंद में 19 रन बनाए और पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन 15वें ओवर में लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हो गईं. वहीं स्मृति भी शानदार शतक की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन सुगंधिका की गेंद पर एक और स्लॉग स्वीप खेलने के प्रयास में डीप में कैच दे बैठीं.

स्मृति ने 45 गेंद में 79 रन की पारी खेली. उनकी पारी में सात छक्के और पांच चौके शामिल रहे. इसके बाद ऋचा घोष ने डेथ ओवरों में तेजी से रन बनाते हुए भारत को 200 रन के पार पहुंचाया. ऋचा ने 22 गेंद में नाबाद 49 रन बनाए, जिसमें छह चौके और तीन छक्के शामिल रहे. भारत ने 20 ओवर में तीन विकेट पर 216 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर रहा.

भारतीय स्पिनरों के आगे 69 रन पर ढेर श्रीलंका

217 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत खराब रही. पावरप्ले में उसने दो विकेट खोकर 41 रन बनाए. चामरी अटापट्टू ने नंदनी शर्मा पर दो चौके लगाए. हालांकि तीसरे ओवर में शेफाली ने इमेशा दुलानी को ऋचा के हाथों स्टंप करा दिया. इसके बाद शेफाली ने हसिनी परेरा को शून्य पर आउट कर श्रीलंका को दूसरा झटका दिया. रन गति बढ़ाने के दबाव में चामरी भी दीप्ति शर्मा की गेंद पर भारती फुलमाली को कैच दे बैठीं. चामरी ने 29 रन बनाए. इसके बाद श्रेयंका पाटिल ने हर्षिता समरविक्रमा को अपनी ही गेंद पर लपक लिया, जबकि श्री चरणी ने हंसिमा करुणारत्ने को भारती के हाथों कैच कराया. नौवें ओवर में श्रीलंका का स्कोर पांच विकेट पर 49 रन हो चुका था.

दीप्ति शर्मा ने कविशा दिलहारी को अपनी ही गेंद पर कैच किया. इसके बाद श्री चरणी ने काव्या काविंदी को ऋचा घोष के हाथों कैच कराकर श्रीलंका को सातवां झटका दिया. अंत में श्रेयंका पाटिल ने कौशिनी नुथ्यांगना को बोल्ड कर श्रीलंका की पारी समेट दी. पूरी टीम 15.4 ओवर में 69 रन पर ऑलआउट हो गई. दीप्ति शर्मा ने छह रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि शेफाली वर्मा, श्रेयंका पाटिल और श्री चरणी को दो-दो विकेट मिले.

(पीटीआई इनपुट के साथ)

यह भी पढ़िएः अपने ही गढ़ में प्रचार से हटे हुमांयू कबीर, रेजिनगर उपचुनाव में बड़ा खेल

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Indian Women Cricket Team Breaking News Abp News Asian Games 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लाखों लोग परेशान हैं...', दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने EC से मांगा जवाब
'लाखों लोग परेशान हैं...', दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने EC से मांगा जवाब
इंडिया
'FIR में मेरा भी नाम जोड़ लें...', अभिजीत दीपके और सौरव दास ने ऐसा क्यों कहा?
'FIR में मेरा भी नाम जोड़ लें...', अभिजीत दीपके और सौरव दास ने ऐसा क्यों कहा?
इंडिया
'नक्सलियों के हिसाब से निर्णय नहीं लेंगे', SC में बोले सॉलिसिटर जनरल, कड़ा विरोध
'नक्सलियों के हिसाब से निर्णय नहीं लेंगे', SC में बोले सॉलिसिटर जनरल, कड़ा विरोध
इंडिया
ED का बड़ा ऐक्शन, पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर रेड
ED का बड़ा ऐक्शन, पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर रेड
Advertisement

वीडियोज

SUDAN GOLD MINE COLLAPSE: सूडान में फिर ढही सोने की खदान! 11 मजदूरों की मौत, कई जिंदगियां दबीं!
आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
जमुई कांड के मुख्य आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर, दौड़ाकर मारी गोली
जमुई कांड के मुख्य आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर, दौड़ाकर मारी गोली
इंडिया
'FIR में मेरा भी नाम जोड़ लें...', अभिजीत दीपके और सौरव दास ने ऐसा क्यों कहा?
'FIR में मेरा भी नाम जोड़ लें...', अभिजीत दीपके और सौरव दास ने ऐसा क्यों कहा?
ओटीटी
OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
स्पोर्ट्स
एशियन गेम्स फाइनल में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज
एशियन गेम्स फाइनल में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज
एग्रीकल्चर
कैसे करते हैं 'भूत जोलोकिया' मिर्च की खेती, तीखेपन में गिनीज बुक में दर्ज है नाम
कैसे करते हैं 'भूत जोलोकिया' मिर्च की खेती, तीखेपन में गिनीज बुक में दर्ज है नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं मुस्लिम हूं, महिला हूं, मुझे तो प्रताड़ना...', इकरा हसन का बड़ा बयान
'मैं मुस्लिम हूं, महिला हूं, मुझे तो प्रताड़ना...', इकरा हसन का बड़ा बयान
बिजनेस
UPI की देख रेख करने वाले NPCI ने पहली बार दिया चार्ज और GST पर बयान
UPI की देख रेख करने वाले NPCI ने पहली बार दिया चार्ज और GST पर बयान
ट्रेंडिंग
80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना
80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget