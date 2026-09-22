एशियन गेम्स में बेटियों ने दिलाया पहला गोल्ड तो PM मोदी बोले, देश का मान बढ़ाया'

एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है. फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया. इस जीत के साथ भारत ने मौजूदा खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक हासिल किया. टीम की इस शानदार उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी. उन्होंने इसे भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार जीत बताया और टीम के आत्मविश्वास, कौशल और बेहतरीन टीमवर्क की तारीफ की. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस जीत से देश गौरवान्वित हुआ है और यह देशभर के युवा क्रिकेटरों को प्रेरित करेगी.

पीएम मोदी ने दी पूरी टीम को बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला क्रिकेट टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एशियाई खेलों में टीम का प्रदर्शन आत्मविश्वास, कौशल और शानदार टीमवर्क से भरा रहा. उन्होंने कहा कि यह जीत मौजूदा खेलों में भारत का पहला स्वर्ण लेकर आई है. प्रधानमंत्री ने पूरी टीम के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और कहा कि इस उपलब्धि से देश के युवा क्रिकेटरों को प्रेरणा मिलेगी.

A splendid triumph for Indian cricket!



Heartiest congratulations to our Women’s Cricket Team on winning the Gold medal at the Asian Games. It was a commanding performance at the Games, marked by confidence, skill and wonderful teamwork.



This victory also brings India its first… pic.twitter.com/oZI9Uoyp6I — PMO India (@PMOIndia) September 22, 2026

स्मृति और शेफाली ने दिलाई तूफानी शुरुआत

स्वर्ण पदक के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पावरप्ले का भरपूर फायदा उठाया. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने पहले छह ओवर में बिना विकेट खोए 59 रन बनाए. दोनों ने 60 गेंद में 99 रन की तेजतर्रार साझेदारी कर भारत को मजबूत शुरुआत दी. एशिया कप से शानदार फॉर्म में चल रहीं दोनों सलामी बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर शुरू से दबाव बनाए रखा. स्मृति ने तीसरे ओवर में बाएं हाथ की स्पिनर सुगंधिका कुमारी की लगातार गेंदों पर दो छक्के लगाए. पहला छक्का उन्होंने बैकफुट से मैदान के ऊपर से जड़ा, जबकि अगली गेंद पर स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद दर्शकों के बीच पहुंचा दी.

इसके बाद तेज गेंदबाज मिताली अयोध्या का ओवर भी श्रीलंका के लिए महंगा रहा. स्मृति ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाकर पारी का तीसरा छक्का पूरा किया. पांचवां ओवर करने आईं श्रीलंका की कप्तान चामरी अटापट्टू ने 19 रन खर्च किए. इसमें तीन छक्के शामिल थे. दो छक्के शेफाली ने लगाए. उन्होंने पहले शॉर्ट गेंद को पुल करके सीमा के पार भेजा और फिर मिडऑफ के ऊपर से छक्का जड़ा. तीन गेंद बाद स्मृति ने भी चामरी की गेंद पर सीधा छक्का लगाया.

स्मृति ने 79, शेफाली ने 48 रन बनाए

शेफाली 29 गेंद में 48 रन बनाकर आउट हुईं. उन्होंने तीन छक्के और तीन चौके लगाए. वह अर्धशतक के करीब थीं, लेकिन बाएं हाथ की स्पिनर चामुडी प्रबोदा की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश में कैच दे बैठीं. इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर तीसरे नंबर पर उतरीं. उन्होंने 17 गेंद में 19 रन बनाए और पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन 15वें ओवर में लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हो गईं. वहीं स्मृति भी शानदार शतक की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन सुगंधिका की गेंद पर एक और स्लॉग स्वीप खेलने के प्रयास में डीप में कैच दे बैठीं.

स्मृति ने 45 गेंद में 79 रन की पारी खेली. उनकी पारी में सात छक्के और पांच चौके शामिल रहे. इसके बाद ऋचा घोष ने डेथ ओवरों में तेजी से रन बनाते हुए भारत को 200 रन के पार पहुंचाया. ऋचा ने 22 गेंद में नाबाद 49 रन बनाए, जिसमें छह चौके और तीन छक्के शामिल रहे. भारत ने 20 ओवर में तीन विकेट पर 216 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर रहा.

भारतीय स्पिनरों के आगे 69 रन पर ढेर श्रीलंका

217 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत खराब रही. पावरप्ले में उसने दो विकेट खोकर 41 रन बनाए. चामरी अटापट्टू ने नंदनी शर्मा पर दो चौके लगाए. हालांकि तीसरे ओवर में शेफाली ने इमेशा दुलानी को ऋचा के हाथों स्टंप करा दिया. इसके बाद शेफाली ने हसिनी परेरा को शून्य पर आउट कर श्रीलंका को दूसरा झटका दिया. रन गति बढ़ाने के दबाव में चामरी भी दीप्ति शर्मा की गेंद पर भारती फुलमाली को कैच दे बैठीं. चामरी ने 29 रन बनाए. इसके बाद श्रेयंका पाटिल ने हर्षिता समरविक्रमा को अपनी ही गेंद पर लपक लिया, जबकि श्री चरणी ने हंसिमा करुणारत्ने को भारती के हाथों कैच कराया. नौवें ओवर में श्रीलंका का स्कोर पांच विकेट पर 49 रन हो चुका था.

दीप्ति शर्मा ने कविशा दिलहारी को अपनी ही गेंद पर कैच किया. इसके बाद श्री चरणी ने काव्या काविंदी को ऋचा घोष के हाथों कैच कराकर श्रीलंका को सातवां झटका दिया. अंत में श्रेयंका पाटिल ने कौशिनी नुथ्यांगना को बोल्ड कर श्रीलंका की पारी समेट दी. पूरी टीम 15.4 ओवर में 69 रन पर ऑलआउट हो गई. दीप्ति शर्मा ने छह रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि शेफाली वर्मा, श्रेयंका पाटिल और श्री चरणी को दो-दो विकेट मिले.

(पीटीआई इनपुट के साथ)

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