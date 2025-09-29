Ind Vs Pak: एशिया कप में हार पर पाकिस्तान को मिलेगी रकम? प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया इसका क्या करेगा PAK
Priyanka Chaturvedi On BCCI: बीसीसीआई ने एशिया कप की विजेता टीम के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की है. सहायक स्टाफ और टीम को इस खिताबी जीत के लिए 21 करोड़ रुपये की ईनामी राशि दी जाएगी.
दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप के फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदा और इसी के साथ भारतीय टीम नौंवी बार एशियाई चैंपियनशिप बनी है. भारत की इस शानदार जीत पर राष्ट्रपति, पीएम मोदी, विदेश मंत्री से लेकर सीएम योगी तक ने टीम इंडिया को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बधाई दी है. वहीं दूसरी ओर शिवसेना (UBT) गुट से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने गंभीर सवाल उठाए हैं.
प्रियंका चतुर्वेदी ने सोमवार (29 सितंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भारत-पाक मैच को लेकर कहा कि बस याद दिला दूं कि टीम बीसीसीआई ने मैच जीत लिया है, लेकिन एशिया कप से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू मिला है, जिससे पाकिस्तान मुरीदके जैसे अपने आतंकी ठिकानों को फिर से खड़ा करने में कामयाब होगा. इस उत्साह के बीच बस एक गंभीर चेतावनी.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की जीत पर एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि एशिया कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई. नया भारत कमाल कर रहा है.
Just a reminder that Team BCCI has won the match but Pakistan Cricket Board has got the revenue from the Asia Cup. Which Pakistan will ensure heads towards rebuilding their terror camps like Muridke.— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) September 29, 2025
Just a sobering reminder amongst the ‘euphoria’.
'भारत की समस्या क्रिकेट की पिच नहीं, बल्कि आतंकवाद की पिच है'
शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत की समस्या क्रिकेट की पिच नहीं, बल्कि आतंकवाद की पिच है, जिसपर वे खेलते हैं, जिससे मेरे देश को नुकसान पहुंचता है और हर भारतीय को यह बात याद रखनी चाहिए.
BCCI ने की नकद इनाम की घोषणा
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने एशिया कप की विजेता टीम के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की है. BCCI ने बताया कि सहायक स्टाफ और टीम को इस खिताबी जीत के लिए 21 करोड़ रुपये की ईनामी राशि दी जाएगी. टीम इंडिया ने जीत के बाद ट्रॉफी नहीं उठाई. भारत ने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने का फैसला किया था, जिसके बाद पुरस्कार समारोह टीम को ट्रॉफी दिए बिना ही समाप्त हो गया.
