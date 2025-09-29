दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुए एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से पीटा. भारतीय टीम ने नौंवी बार एशियाई चैंपियनशिप अपने नाम की है. इस बार भारत की जीत के हीरो तिलक वर्मा रहे. भारत की इस जीत पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने बधाई दी है.

भारत की इस जीत पर राष्ट्रपति के हवाले से पोस्ट कर लिखा गया कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने पर टीम इंडिया को मेरी हार्दिक बधाई. टीम ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा, जिससे खेल में उनका दबदबा कायम रहा. मैं कामना करती हूं कि टीम इंडिया भविष्य में भी इसी तरह अपना परचम लहराए.

#OperationSindoor on the games field.



Outcome is the same - India wins!



Congrats to our cricketers. — Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025

'भारत को जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान हो'

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि खेल के मैदान पर #ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही भारत जीत गया. हमारे क्रिकेटरों को बधाई. गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पोस्ट में लिखा एक अद्भुत जीत. हमारे लड़कों की जबरदस्त ऊर्जा ने प्रतिद्वंद्वियों को एक बार फिर धूल चटा दी. उन्होंने आगे कहा कि भारत को जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान हो.

'मैदान' कोई भी हो, विजय सदा भारत की ही होगी...



भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक खिलाड़ी का हार्दिक अभिनंदन!



जय हिंद 🇮🇳 — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 28, 2025

'क्या सर्जिकल स्ट्राइक है'

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एशिया कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई. नया भारत कमाल कर रहा है. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैदान कोई भी हो, विजय सदा भारत की ही होगी. भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक खिलाड़ी का हार्दिक अभिनंदन. जय हिंद.

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक है. टीम इंडिया को बहुत-बहुत बधाई.

