हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIND vs PAK: एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 'पीटा', पीएम मोदी से राष्ट्रपति तक, राजनेताओं ने क्या कहा?

IND vs PAK: एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 'पीटा', पीएम मोदी से राष्ट्रपति तक, राजनेताओं ने क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक है. टीम इंडिया को बहुत-बहुत बधाई. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 29 Sep 2025 07:48 AM (IST)
Preferred Sources

दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुए एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से पीटा. भारतीय टीम ने नौंवी बार एशियाई चैंपियनशिप अपने नाम की है. इस बार भारत की जीत के हीरो तिलक वर्मा रहे. भारत की इस जीत पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने बधाई दी है.

भारत की इस जीत पर राष्ट्रपति के हवाले से पोस्ट कर लिखा गया कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने पर टीम इंडिया को मेरी हार्दिक बधाई. टीम ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा, जिससे खेल में उनका दबदबा कायम रहा. मैं कामना करती हूं कि टीम इंडिया भविष्य में भी इसी तरह अपना परचम लहराए.

'भारत को जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान हो'
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि खेल के मैदान पर #ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही भारत जीत गया. हमारे क्रिकेटरों को बधाई. गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पोस्ट में लिखा एक अद्भुत जीत. हमारे लड़कों की जबरदस्त ऊर्जा ने प्रतिद्वंद्वियों को एक बार फिर धूल चटा दी. उन्होंने आगे कहा कि भारत को जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान हो.

'क्या सर्जिकल स्ट्राइक है'
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एशिया कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई. नया भारत कमाल कर रहा है. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैदान कोई भी हो, विजय सदा भारत की ही होगी. भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक खिलाड़ी का हार्दिक अभिनंदन. जय हिंद. 

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक है. टीम इंडिया को बहुत-बहुत बधाई. 

यूपी-बिहार को झुलसा रही गर्मी, दिल्ली में भयंकर हुआ पारा, जानें कब होगी बारिश? जानें 1 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम

Published at : 29 Sep 2025 07:48 AM (IST)
Tags :
PM Modi IND VS PAK Asia Cup 2025 OPERATION SINDOOR
