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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAI डेवलपमेंट पर अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान, ' भारत को एप्लीकेशन कैपिटल बनाने पर फोकस'

AI डेवलपमेंट पर अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान, ' भारत को एप्लीकेशन कैपिटल बनाने पर फोकस'

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में एआई को लेकर चल रहे डेवलपमेंट पर अपडेट दिया है. उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया की एआई एप्लीकेशन बनने पर फोकस कर रहा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 06 Nov 2026 06:38 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चल रहे डेवलपमेंट पर अपडेट दिया. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एप्लीकेशन कैपिटल बनने पर फोकस कर रहा है. सेमीकॉन 2.0 वेब एप्लीकेशन पोर्टल के लॉन्च के मौके पर उन्होंने मीडिया से बात भी की. 

वैष्णव ने कहा कि दुनिया में AI इंडस्ट्री में काफी उथल-पुथल और तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं. जैसे ही यह तकनीक विकसित होगी, इसमें और भी बदलाव आने की उम्मीद है. 

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बदलाव लाने के मकसद से इस पर हो रहा काम

इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम भारत को दुनिया की एप्लीकेशन कैपिटल बनाने पर पूरा जोर दे रहे हैं. इस का मुख्य फोकस इंडस्ट्रीज में एआई मॉडल का उपयोग करना है. इनमें कृषि, हेल्थ सर्विस और एजुकेशन से जुड़े क्षेत्रों में बदलाव लाना है. उन्होंने कहा है कि हमारा उद्योग इन आवेदनों पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा है. इस दिशा में काफी अच्छी प्रगति हो रही है. 

सेमीकॉन 2.9 वेब एप्लिकेशन पोर्टल के लॉन्च के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें केवल पूरी तरह से भरे गए आवदेन ही स्वीकार किए जाएंगे. इससे यह सुनिश्चित होगा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में केवल गंभीर कंपनियां ही हिस्सा लें. 

उन्होंने जोर देकर कहा कि इसमें Non Serious Applicant के लिए कोई जगह नहीं है. स्वदेशी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट चिप विकसित करने का रोडमैप अंतिम रूप ले रहा है. 

वैष्णव ने कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर कार्यक्रम के दूसरे, तीसरे और चौथे स्तंभ के तहत आवेदन स्वीकार करना शुरू करेगी. यह भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपू्र्ण कदम है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 06 Nov 2026 06:27 PM (IST)
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