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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिवाली-छठ पर घर जाना होगा आसान? रेलवे ने किया 80 हजार से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम

दिवाली-छठ पर घर जाना होगा आसान? रेलवे ने किया 80 हजार से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम

दिवाली और छठ पर यात्रियों की भीड़ संभालने के लिए रेलवे ने 80 हजार से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी की है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने होल्डिंग एरिया और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी.

Written By : अहमद बिलाल |  Updated at : 07 Nov 2026 04:53 PM (IST)
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दीवाली से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन के वार रूम का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने दीवाली और छठ पर रेलवे स्टेशन पर भीड़ के मैनेजमेंट को लेकर क्या-क्या तैयारी की गई इसकी जांच की. उन्होंने बताया कि  फिलहाल रेलवे के ट्रैफिक का पीक सीजन है. हर साल इंप्रूवमेंट का प्रयास रहता है.

20 स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं. टिकट काउंटर को स्टेशन के अंदर से होल्डिंग एरिया के अंदर लाये है. स्कैनिंग काउंटर भी एक साथ चल रहा है. पिछला फाइनेंशियल ईयर में 75000 स्पेशल ट्रेन थी. इस बार 80 हजार से ज्यादा हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 18000 स्पेशल ट्रेन ज्यादा है.

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अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अगले साल और बेहतर करेंगे. 6 महीने से तैयारी चालू हो गई थी कि कहां से कहां तक ट्रेन चलेगी? क्राउड मैनेजमेंट के लिए हीट मैप भी मेंटेन कर रहें हैं. घंटे के हिसाब से क्राउड की संख्या देखते हैं. कल शाम से NDLS पर 2 शाम 4 से 8 बजे तक पीक आवर था. आज सब जगह नॉर्मल है ट्रैफिक. 

रेल मंत्री ने लोगों से की अपील

रेल मंत्री ने लोगों से अपील कि है कि गलत वीडियो ना फैलाएं. विपक्ष के लोगों ने 78 ऐसे पोस्ट किए हैं जो पुरानी है. आप भ्रमित न हों. हमारे प्रयास पूरे हैं. आपकी जरूरत और भी हो सकती है लेकिन गलत वीडियो ना डालें. मैने RPF को बोला है कि गलत वीडियो डालने वालों पर FIR दर्ज करेंगे. विपक्ष के लोग, आप सुझाव दें.  उन्होंने आगे कहा कि पीक कंजेशन का टाइम है. यात्रियों का भी, कोयला का भी, माल ढुलाई का भी.

इस वजह से पीक ट्रैफिक होने की वजह से स्पेशल ट्रेन भी लेट हो रही हैं. हम और पटरियां बना रहें हैं. पिछले साल 18000 किमी पटरियां बिछाई. कैपेसिटी बढ़ेगी तो वेटिंग लिस्ट वगैरह भी बेहतर होगा. पिछले 60 सालों में कैपेसिटी पर कोई काम ही नहीं किया गया है. 28 स्टेशन को मॉनिटर कर रहें हैं.

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Published at : 07 Nov 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
Diwali Chhath Ashwini Vaishnaw
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