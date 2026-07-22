सरकार का डिजिटल स्ट्राइक! OTT दुनिया में मचा हड़कंप, 50 प्लेटफॉर्म्स पर लगे ताले

केंद्र सरकार ने पिछले दो सालों में अश्लील कंटेंट दिखाने और IT कानून सहित अन्य कानूनी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 50 OTT प्लेटफॉर्म की भारत में बंद कर दी है. यह जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार (22 जुलाई 2026) को लोकसभा में दी. लोकसभा में एक लिखित जवाब में अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह कार्रवाई उन इंटरमीडियरी और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ की गई, जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67 A, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 294 और महिलाओं को गंदे तरीके से पेश करने से जुड़े एक्ट , 1986 की धारा 4 का उल्लंघन किया था.

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार को जब भी किसी तरह की शिकायत मिलती है, तो उसकी जांच की जाती है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाती है. सरकार आईटी एक्ट की धारा 79(3)(B) के तहत मिली पावर का इस्तेमाल करते हुए संबंधित प्लेटफॉर्म या इंटरमीडियरी को गैरकानूनी कंटेंट हटाने या उस तक एक्सेस रोकने के आदेश देती है.

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डिजिटल नीति का मकसद का क्या है?

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार की डिजिटल नीति का मकसद सभी इंटरनेट यूजर, खासकर बच्चों के लिए सेफ, भरोसेमंद और जिम्मेदार इंटरनेट उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम, 2021 मिलकर ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करते हैं, जो डिजिटल सेफ्टी, यूजर की सेफ्टी और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देता है. उन्होंने कहा कि आईटी नियमों के तहत सभी इंटरमीडियरी के लिए जरूरी सावधानियों और नियमों का पालन करना अनिवार्य है. इसके साथ ही उन्हें अपने उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट रूप से बताना होता है कि वे ऐसा कोई कंटेंट अपलोड, पब्लिश, शेयर, टेलीकास्ट या शो न करें, जो बच्चों के लिए नुकसानदायक हो या देश के किसी भी कानून का उल्लंघन करता हो.

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