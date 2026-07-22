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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAshwini Vaishnav On OTT: सरकार का डिजिटल स्ट्राइक! OTT दुनिया में मचा हड़कंप, 50 प्लेटफॉर्म्स पर लगे ताले

Ashwini Vaishnav On OTT: सरकार का डिजिटल स्ट्राइक! OTT दुनिया में मचा हड़कंप, 50 प्लेटफॉर्म्स पर लगे ताले

Ashwini Vaishnav: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि पिछले दो सालों में अश्लील कंटेंट और कानूनों के उल्लंघन के आरोप में 50 OTT प्लेटफॉर्म की भारत में सार्वजनिक पहुंच बंद की गई है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 22 Jul 2026 06:39 PM (IST)
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केंद्र सरकार ने पिछले दो सालों में अश्लील कंटेंट दिखाने और  IT कानून सहित अन्य कानूनी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 50 OTT प्लेटफॉर्म की भारत में बंद कर दी है. यह जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार (22 जुलाई 2026) को लोकसभा में दी. लोकसभा में एक लिखित जवाब में अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह कार्रवाई उन इंटरमीडियरी और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ की गई, जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67 A, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 294 और महिलाओं को गंदे तरीके से पेश करने से जुड़े एक्ट , 1986 की धारा 4 का उल्लंघन किया था.

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार को जब भी किसी तरह की शिकायत मिलती है, तो उसकी जांच की जाती है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाती है. सरकार आईटी एक्ट की धारा 79(3)(B) के तहत मिली पावर का इस्तेमाल करते हुए संबंधित प्लेटफॉर्म या इंटरमीडियरी को गैरकानूनी कंटेंट हटाने या उस तक एक्सेस रोकने के आदेश देती है.

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डिजिटल नीति का मकसद का क्या है?

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार की डिजिटल नीति का मकसद सभी इंटरनेट यूजर, खासकर बच्चों के लिए सेफ, भरोसेमंद और जिम्मेदार इंटरनेट उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम, 2021 मिलकर ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करते हैं, जो डिजिटल सेफ्टी, यूजर की सेफ्टी और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देता है. उन्होंने कहा कि आईटी नियमों के तहत सभी इंटरमीडियरी के लिए जरूरी सावधानियों और नियमों का पालन करना अनिवार्य है. इसके साथ ही उन्हें अपने उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट रूप से बताना होता है कि वे ऐसा कोई कंटेंट अपलोड, पब्लिश, शेयर, टेलीकास्ट या शो न करें, जो बच्चों के लिए नुकसानदायक हो या देश के किसी भी कानून का उल्लंघन करता हो.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 22 Jul 2026 06:39 PM (IST)
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