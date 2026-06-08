राजस्थान की सियासत में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है. दरअसल सचिन पायलट को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा था कि अशोक गहलोत सचिन पायलट का रास्ता रोक रहे हैं. इस बयान पर पलटवार करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि शेखावत डरा हुआ आदमी है, वो अपना मंत्री पद बचाए, पता नहीं कब छुट्टी हो जाए. वहीं शेखावत ने जवाब देते हुए कहा अशोक गहलोत की राजनीति मेरी वजह से बची हुई है.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से अशोक गहलोत के बयान का जवाब देते हुए कहा -'मैं पूज्य वीर दुर्गादास राठौड़ जी की परंपरा का अनुयायी हूं. डर मेरे खून में नहीं है. उल्टे आपको अपने अप्रासंगिक हो जाने का भय सताता रहता है, इसलिए आप लगातार मेरे खिलाफ बोलते रहते हैं.' सच तो यह है कि यदि मैं नहीं होता तो आपकी राजनीति ही समाप्त हो जाती. मैं आपकी तरह किसी एक परिवार का सेवक नहीं हूं. आपका पूरा राजनीतिक जीवन पदलोलुपता और सत्ता से चिपके रहने का प्रमाण रहा है. इसलिए कम से कम आपसे मुझे किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है.

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शेखावत का तीखा जवाब

शेखावत ने कहा - मैं आपकी तरह किसी एक परिवार का सेवक नहीं हूं. आपका पूरा राजनीतिक जीवन पदलोलुपता और सत्ता से चिपके रहने का प्रमाण रहा है. इसलिए कम से कम आपसे मुझे किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है. आप ध्यान भटकाने की राजनीति करते रहिए, जबकि मैं जनसेवा के अपने संकल्प पर प्रतिबद्ध हूं. बाकी, समय स्वयं सबको जवाब दे देगा.' ग़ौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच लंबे समय से राजनीतिक विवाद चल रहा है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय ऑडियो टेप वायरल हुए जिनमें गजेन्द्र सिंह शेखावत पर सरकार गिराने के कथित आरोप लगे, दूसरी तरफ़ गजेंद्र सिंह ने प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर फ़ोन टैपिंग के आरोप लगाते हुए दिल्ली क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज करवाया.



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