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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAshok Gehlot Vs Shekhawat: 'डरपोक आदमी हैं, मंत्रीपद बचाओ वरना...' सचिन पायलट को लेकर बहस में शेखावत को अशोक गहलोत की नसीहत

Ashok Gehlot Vs Shekhawat: 'डरपोक आदमी हैं, मंत्रीपद बचाओ वरना...' सचिन पायलट को लेकर बहस में शेखावत को अशोक गहलोत की नसीहत

सचिन पायलट को लेकर दिए गए बयान पर अशोक गहलोत और गजेन्द्र सिंह शेखावत आमने-सामने आ गए. दोनों नेताओं के तीखे आरोप-प्रत्यारोप से राजस्थान की राजनीति गरमा गई है.

By : मुबारिक खान | Edited By: निहारिका सिंह | Updated at : 08 Jun 2026 01:28 PM (IST)
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राजस्थान की सियासत में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है. दरअसल सचिन पायलट को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा था कि अशोक गहलोत सचिन पायलट का रास्ता रोक रहे हैं. इस बयान पर पलटवार करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि शेखावत डरा हुआ आदमी है, वो अपना मंत्री पद बचाए, पता नहीं कब छुट्टी हो जाए. वहीं शेखावत ने जवाब देते हुए कहा अशोक गहलोत की राजनीति मेरी वजह से बची हुई है.

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से अशोक गहलोत के बयान का जवाब देते हुए कहा -'मैं पूज्य वीर दुर्गादास राठौड़ जी की परंपरा का अनुयायी हूं. डर मेरे खून में नहीं है. उल्टे आपको अपने अप्रासंगिक हो जाने का भय सताता रहता है, इसलिए आप लगातार मेरे खिलाफ बोलते रहते हैं.' सच तो यह है कि यदि मैं नहीं होता तो आपकी राजनीति ही समाप्त हो जाती. मैं आपकी तरह किसी एक परिवार का सेवक नहीं हूं. आपका पूरा राजनीतिक जीवन पदलोलुपता और सत्ता से चिपके रहने का प्रमाण रहा है. इसलिए कम से कम आपसे मुझे किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है.

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शेखावत का तीखा जवाब
शेखावत  ने कहा - मैं आपकी तरह किसी एक परिवार का सेवक नहीं हूं. आपका पूरा राजनीतिक जीवन पदलोलुपता और सत्ता से चिपके रहने का प्रमाण रहा है. इसलिए कम से कम आपसे मुझे किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है. आप ध्यान भटकाने की राजनीति करते रहिए, जबकि मैं जनसेवा के अपने संकल्प पर प्रतिबद्ध हूं. बाकी, समय स्वयं सबको जवाब दे देगा.' ग़ौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच लंबे समय से राजनीतिक विवाद चल रहा है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय ऑडियो टेप वायरल हुए जिनमें गजेन्द्र सिंह शेखावत पर सरकार गिराने के कथित आरोप लगे, दूसरी तरफ़ गजेंद्र सिंह ने प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर फ़ोन टैपिंग के आरोप लगाते हुए दिल्ली क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज करवाया.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 08 Jun 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Gajendra Singh Shekhawat BJP Ashok Gehlot CONGRESS
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