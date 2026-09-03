मॉर्निंग वॉक से स्पेशल सेल तक! पूर्व ब्यूरोक्रेट से 9 घंटे पूछताछ, बोले- 'मैंने पत्नी को...'

पूर्व ब्यूरोक्रेट आशीष जोशी ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि चुनाव आयोग यानी ECI से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में पुलिस ने उनसे करीब नौ घंटे तक पूछताछ की. जोशी का आरोप है कि इस दौरान उन्हें कई घंटों तक अपनी पत्नी को यह बताने की अनुमति नहीं दी गई कि वह पुलिस के पास हैं.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुधवार को जोशी से इस मामले में पूछताछ की थी. करीब नौ घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें शाम को छोड़ दिया गया. बताया गया कि बाद में पुलिसकर्मी उन्हें उनके घर तक लेकर गए.

Just got back home.

Delhi Special Cell dropped me home .

Details later . — Ashish Joshi (@bismil_prasad) September 2, 2026

चाणक्यपुरी से पूछताछ के लिए ले जाने का दावा

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दूरसंचार विभाग में संचार के पूर्व नियंत्रक रहे आशीष जोशी को चाणक्यपुरी से पूछताछ के लिए ले जाया गया था. यह कार्रवाई उस मामले में हुई, जो दो दिन पहले दर्ज किया गया था. मामला भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 192 के तहत दर्ज बताया जा रहा है. यह धारा ऐसे उकसावे से जुड़ी है, जिसमें दंगा होने की आशंका हो. पुलिस सूत्रों का कहना है कि जोशी ने हाल में चुनाव आयोग से संबंधित कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर किए थे.

सुबह की सैर के बाद ले जाने का दावा

आशीष जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में दावा किया कि उन्हें सुबह की सैर से लौटने के बाद पूछताछ के लिए ले जाया गया. उनका कहना है कि उन्हें बताया गया था कि पूछताछ में ज्यादा समय नहीं लगेगा. जोशी के मुताबिक, उन्होंने पुलिस से कई बार अपनी पत्नी को यह जानकारी देने के लिए कहा कि वह कहां हैं. उनका आरोप है कि पुलिस ने उन्हें बताया कि अधिकारी केवल मिले हुए निर्देशों का पालन कर रहे हैं.

स्पेशल सेल के बाहर जमा हुए लोग

जोशी से पूछताछ की खबर के बाद कई लोग न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में स्पेशल सेल की काउंटर-इंटेलिजेंस यूनिट के कार्यालय के बाहर पहुंच गए. इन लोगों ने उनकी रिहाई की मांग की. करीब नौ घंटे की पूछताछ के बाद जोशी को रिहा कर दिया गया. इसके बाद उन्हें कथित तौर पर पुलिस की गाड़ी से उनके घर पहुंचाया गया.

DK बसु फैसले का दिया हवाला

अपने आरोपों के बीच आशीष जोशी ने सुप्रीम कोर्ट के चर्चित डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले का भी हवाला दिया. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने पर उसके परिवार के सदस्य या दोस्त को इसकी जानकारी देना एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा है. सुप्रीम कोर्ट ने 1997 के इस मामले में पुलिस हिरासत में लोगों के अधिकारों और हिरासत के दौरान सुरक्षा को लेकर कई जरूरी निर्देश दिए थे. इन निर्देशों का उद्देश्य पुलिस हिरासत में होने वाली ज्यादती को रोकना और गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना था.

दिल्ली पुलिस से स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग

जोशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और पुलिस के सभी विभागों से स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग की. उनका कहना है कि जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाए या पूछताछ के लिए कहीं ले जाया जाए तो उसके परिवार को तुरंत इसकी जानकारी दी जानी चाहिए. उन्होंने इस व्यवस्था को साफ तौर पर लागू करने की मांग की, ताकि परिवार को व्यक्ति के ठिकाने को लेकर चिंता न करनी पड़े.

दिल्ली पुलिस का जवाब अभी सामने नहीं आया

आशीष जोशी की ओर से लगाए गए इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस की तरफ से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. इसलिए फिलहाल पुलिस की कार्रवाई और पत्नी को सूचना देने से जुड़े आरोपों पर जोशी के दावे ही उपलब्ध हैं. मामले की आगे की जांच और पुलिस के आधिकारिक बयान से स्थिति और साफ हो सकती है.