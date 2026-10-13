असदुद्दीन ओवैसी आजकल सुर्खियों में हैं, लेकिन सड़कों पर नहीं. 12 अक्टूबर 2026 को उन्होंने आजमगढ़ में एक बड़ी रैली की और मुसलमानों से कहा कि अब 'गांधी या नेहरू की जरूरत नहीं, अपने नेता खुद बनाओ' . उसी दिन दिल्ली में INDIA ब्लॉक के नेता चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ओवैसी वहां नहीं थे. ओवैसी ने कहा, 'बेगानी शादी में मेरा क्या काम?' तो आखिर ओवैसी आंदोलनों से दूर क्यों रहते हैं और आजकल कहां हैं...

असदुद्दीन ओवैसी अभी उत्तर प्रदेश में हैं. जून 2026 से अब तक वो बहराइच, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, कानपुर और आजमगढ़ में पांच से ज्यादा बड़ी रैलियां कर चुके हैं. आजमगढ़ में उन्होंने समाजवादी पार्टी के गढ़ में जाकर अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, 'मुसलमानों ने मुलायम और अखिलेश की गुलामी की, लेकिन SP ने किसी मुसलमान को बड़ा नेता नहीं बनने दिया.'

ओवैसी का पूरा फोकस 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर है. ओवैसी पूर्वी उत्तर प्रदेश की 37 मुस्लिम-बहुल सीटों पर निशाना साध रहे हैं, जहां 2022 में AIMIM ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा था और नौ जगह SP का जीत का अंतर कम किया था. 2027 के लिए वो 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं.

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लेकिन ओवैसी खुलकर प्रदर्शन में आगे क्यों नहीं आते?

पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई के मुताबिक, ओवैसी की राजनीति का पूरा गणित समझने के लिए पांच बातें जाननी जरूरी हैं:

वजह- 1: ओवैसी की पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं

AIMIM न INDIA ब्लॉक में है, न NDA में. वो अकेले लड़ते हैं. जब 6 अक्टूबर 2026 को INDIA ब्लॉक के नेता चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे थे, तो ओवैसी ने कहा था, 'मेरा INDIA ब्लॉक से कोई लेना-देना नहीं है. विरोध प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है, मगर मैं उस गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं.' यानी जब विपक्ष सड़क पर है, तो ओवैसी अकेले हैं. अकेले प्रदर्शन करने से उन्हें वह राजनीतिक फायदा नहीं मिलता जो गठबंधन में मिलता है.

वजह- 2: UP चुनाव 2027 पर ओवैसी की नजर

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं. ओवैसी जून 2026 से UP में लगातार रैलियां कर रहे हैं. ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ों में जाकर अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला है. यानी ओवैसी का पूरा फोकस यूपी की 200 सीटों पर है, दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं.

2022 के UP विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 100 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन सिर्फ 0.43% वोट मिले और एक भी सीट नहीं जीती. आजमगढ़ में पार्टी को सिर्फ 3% वोट मिले थे. यही वजह है कि ओवैसी इस बार 2027 से पहले जमीनी तैयारी में जुटे हैं.

वजह- 3: ओवैसी के प्रदर्शन से बीजेपी को फायदा

विपक्षी दल ओवैसी को 'वोट कटवा' कहते हैं. कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने खुलकर कहा, 'ओवैसी 4-5 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन अगर उनकी वजह से बीजेपी की सरकार बन गई, तो फायदा क्या?' अगर ओवैसी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे, तो बीजेपी उसे 'मुस्लिम तुष्टीकरण' और 'ध्रुवीकरण' का मुद्दा बना लेगी. ओवैसी यह जानते हैं, इसलिए वो सड़क पर आंदोलन की जगह चुनावी मैदान में उतरना पसंद करते हैं.

वजह- 4: ओवैसी का SP से असली मुकाबला

ओवैसी का निशाना बीजेपी नहीं, अखिलेश यादव हैं. ओवैसी ने आजमगढ़ में कहा, 'मुसलमानों को लाल टोपी वाले यादव कबीले की गुलामी खत्म करनी चाहिए.' ओवैसी ने SP पर आरोप लगाया कि उसने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा, कभी सत्ता में हिस्सा नहीं दिया. ओवैसी चाहते हैं कि मुस्लिम वोटर SP-कांग्रेस छोड़कर AIMIM को वोट दे. यह लड़ाई सड़क पर नहीं, बूथ पर लड़ी जाती है.

वजह- 5: 'बीजेपी का मोहरा' बनना असल डर

बीजेपी नेता अक्सर कहते हैं कि ओवैसी का असली एजेंडा मुसलमानों की हिफाजत नहीं, बल्कि ध्रुवीकरण है. आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे नेताओं ने आरोप लगाया है कि ओवैसी 'भारत में शरिया कानून' चाहते हैं. अगर ओवैसी सड़क पर आंदोलन का चेहरा बनेंगे, तो बीजेपी उन्हें 'कट्टरपंथी' बताकर हिंदू वोटरों को और मजबूती से अपने साथ जोड़ लेगी. ओवैसी यह नहीं चाहते.

तो फिर सड़क पर कब आते हैं ओवैसी?

असदुद्दीन ओवैसी प्रदर्शन करते हैं, लेकिन तभी जब मुद्दा सीधे उनके वोट बैंक से जुड़ा हो. 4 अक्टूबर 2026 को हैदराबाद के मिलाद मैदान में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'अगर फर्जी फॉर्म-7 भरे जा रहे हैं, तो हैदराबाद की सड़कों और गलियों में दिल्ली के जंतर-मंतर से भी बड़े विरोध प्रदर्शन होंगे.' ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और संघ परिवार के लोग फॉर्म-7 के जरिए मुस्लिम वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश कर रहे हैं.

ओवैसी ने आगे कहा, 'जो 'मंतर' दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं पढ़ा गया, वो हैदराबाद की सड़कों पर पढ़ेंगे.' हैदराबाद ओवैसी का गढ़ है. 2024 में उन्होंने यहां से 3.38 लाख वोटों से जीत हासिल की थी.

ओवैसी प्रदर्शन करते हैं, लेकिन तभी जब मुद्दा उनके सीधे वोट बैंक से जुड़ा हो और उन्हें लगे कि इससे उनकी पार्टी को नुकसान नहीं, फायदा होगा.

तो UP चुनाव 2027 का समीकरण क्या कहता है?

अखिलेश यादव ने 2 अक्टूबर 2026 को साफ कर दिया था कि SP अपने पुराने गठबंधन के साथ ही 2027 का चुनाव लड़ेगी. यानी ओवैसी का गठबंधन का दरवाजा बंद हो चुका है. AIMIM अकेले चुनाव लड़ेगी.

ओवैसी अब चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी और पल्लवी पटेल की अपना दल (कमेरावादी) के साथ मिलकर एक अलग मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं. असली सवाल यह है कि क्या ओवैसी 2027 में SP का मुस्लिम वोट बैंक तोड़ पाएंगे?

लोकनीति-CSS के सर्वे के मुताबिक, 2022 में करीब 79% मुस्लिम वोटरों ने SP को वोट दिया था. ओवैसी को यह तोड़ने के लिए 200 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने होंगे और यह साबित करना होगा कि AIMIM सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी नहीं, सरकार बनाने वाली पार्टी भी है.