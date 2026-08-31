Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'यह वही देश, जहां से बाबर', PM मोदी को उज़्बेकिस्तान में मिले सम्मान पर बोले ओवैसी

'यह वही देश, जहां से बाबर', PM मोदी को उज़्बेकिस्तान में मिले सम्मान पर बोले ओवैसी

पीएम मोदी को उज़्बेकिस्तान में मिले सम्मान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि यह वही देश है, जहां से मुगल सम्राट बाबर आया था.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 31 Aug 2026 09:57 AM (IST)
Preferred Sources

AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार (30 अगस्त) को उज़्बेकिस्तान में मिले विदेशी सम्मान पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि ये यह सम्मान उसी देश से मिला है, जहां से मुगल बादशाह बाबर आया था. उन्होंने सवाल किया कि जब बाबर के जन्मस्थान वाले देश ने ही प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है तो अब बीजेपी और संघ विपक्ष को निशाना बनाने के लिए 'बाबर' का नाम कैसे ले सकते हैं.

उज़्बेकिस्तान के सबसे बड़े सरकारी सम्मान 'ऑर्डर ऑफ ओलिय दराजली दुस्तलिक' से पीएम मोदी को सम्मानित किए जाने पर हैदराबाद सांसद ने कहा, "मैं बीजेपी को बधाई देता हूं, जिस देश से बाबर भारत आया था, उसी देश ने प्रधानमंत्री को सम्मान दिया है." ओवैसी ने बताया कि बाबर मौजूदा उज़्बेकिस्तान की फरगना घाटी का रहने वाला था और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए विदेश यात्राओं के दौरान सम्मान पाना एक आम बात हो गई है.

'आप बाबर के नाम पर इतना बुरा-भला कहते थे'
ओवैसी ने कहा, "इन दिनों प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, वहां से कोई न कोई सम्मान लेकर ही लौटते हैं." AIMIM चीफ ने बीजेपी और संघ परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, "आप बाबर के नाम पर इतना बुरा-भला कहते थे, फिर भी उसी देश के लोग अब आपको एक अवॉर्ड से सम्मानित कर रहे हैं."

पीएम मोदी को कौनसा सम्मान मिला?
प्रधानमंत्री मोदी को रविवार को मध्य एशियाई देश उज़्बेकिस्तान की यात्रा के दौरान विदेशी नेताओं के लिए उज़्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान 'ओली दराजली दोस्तलिक' ऑर्डर से सम्मानित किया गया. यह सम्मान भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी और दोस्ती को मजबूत करने में उनके योगदान को दर्शाता है.

क्या बोले पीएम मोदी
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं. मैं इसे भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच के मजबूत रिश्तों को समर्पित करता हूं,"  बता दें कि जुलाई में इंडोनेशिया ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंटांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया था.

ये भी पढ़ें 

अमेरिका में तिरंगे का अपमान, गुस्से में तमतमाए किरेन रिजिजू, बोले- 'ये तुम्हें बहुत...'

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Babur PM Modi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'यह वही देश, जहां से बाबर', PM मोदी को उज़्बेकिस्तान में मिले सम्मान पर बोले ओवैसी
'यह वही देश, जहां से बाबर', PM मोदी को उज़्बेकिस्तान में मिले सम्मान पर बोले ओवैसी
इंडिया
Xप्लेन: वन नेशन, वन टाइम, भारत में अनिवार्य हुआ IST, जानिए 10 प्रमुख बातें
Xप्लेन: वन नेशन, वन टाइम, भारत में अनिवार्य हुआ IST, जानिए 10 प्रमुख बातें
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'शैतान', कई राज्यों पर आएगी 'आफत', अल नीनो का भी खतरा
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'शैतान', कई राज्यों पर आएगी 'आफत', अल नीनो का भी खतरा
इंडिया
Xप्लेन: 10 लाख भारतीय लाइन में, अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए 179 साल तक का इंतज़ार
Xप्लेन: 10 लाख भारतीय लाइन में, अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए 179 साल तक का इंतज़ार
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
भागवत 'ज्ञान'..हिंदू-मुस्लिम भाईजान! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'यह वही देश, जहां से बाबर', PM मोदी को उज़्बेकिस्तान में मिले सम्मान पर बोले ओवैसी
'यह वही देश, जहां से बाबर', PM मोदी को उज़्बेकिस्तान में मिले सम्मान पर बोले ओवैसी
बिहार
ड्राई स्टेट बिहार में जहरीली शराब से 4 मौतें! सावन के बाद हो रही थी नॉनवेज पार्टी
ड्राई स्टेट बिहार में जहरीली शराब से 4 मौतें! सावन के बाद हो रही थी नॉनवेज पार्टी
इंडिया
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'शैतान', कई राज्यों पर आएगी 'आफत', अल नीनो का भी खतरा
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा 'शैतान', कई राज्यों पर आएगी 'आफत', अल नीनो का भी खतरा
बॉलीवुड
'नेगेटिविटी फैलाई गई...', 'आवारापन 2' विवाद के बीच डब्बू मलिक ने बेटे अमाल का किया सपोर्ट
'आवारापन 2' विवाद के बीच डब्बू मलिकने किया बेटे अमाल का सपोर्ट, कही ये बात
बिहार
तेज प्रताप को 50 करोड़ का मानहानि नोटिस! मंत्री संजय सिंह बेहद नाराज
तेज प्रताप को 50 करोड़ का मानहानि नोटिस! मंत्री संजय सिंह बेहद नाराज
इंडिया
अमेरिका में तिरंगे का अपमान, गुस्से में तमतमाए किरेन रिजिजू, बोले- 'ये तुम्हें बहुत...'
अमेरिका में तिरंगे का अपमान, गुस्से में तमतमाए किरेन रिजिजू, बोले- 'ये तुम्हें बहुत...'
पंजाब
'ये वारिस नहीं वायरस हैं', सुखबीर सिंह बादल ने अमृतपाल सिंह की पार्टी को घेरा
'ये वारिस नहीं वायरस हैं', सुखबीर सिंह बादल ने अमृतपाल सिंह की पार्टी को घेरा
ट्रेंडिंग
'स्कूल छूटा, पर एग्जाम का खौफ नहीं! कॉरपोरेट लाइफ पर लड़की ने बयां किया दर्द'
'स्कूल छूटा, पर एग्जाम का खौफ नहीं! कॉरपोरेट लाइफ पर लड़की ने बयां किया दर्द'
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget