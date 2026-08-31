'यह वही देश, जहां से बाबर', PM मोदी को उज़्बेकिस्तान में मिले सम्मान पर बोले ओवैसी

AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार (30 अगस्त) को उज़्बेकिस्तान में मिले विदेशी सम्मान पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि ये यह सम्मान उसी देश से मिला है, जहां से मुगल बादशाह बाबर आया था. उन्होंने सवाल किया कि जब बाबर के जन्मस्थान वाले देश ने ही प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है तो अब बीजेपी और संघ विपक्ष को निशाना बनाने के लिए 'बाबर' का नाम कैसे ले सकते हैं.

उज़्बेकिस्तान के सबसे बड़े सरकारी सम्मान 'ऑर्डर ऑफ ओलिय दराजली दुस्तलिक' से पीएम मोदी को सम्मानित किए जाने पर हैदराबाद सांसद ने कहा, "मैं बीजेपी को बधाई देता हूं, जिस देश से बाबर भारत आया था, उसी देश ने प्रधानमंत्री को सम्मान दिया है." ओवैसी ने बताया कि बाबर मौजूदा उज़्बेकिस्तान की फरगना घाटी का रहने वाला था और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए विदेश यात्राओं के दौरान सम्मान पाना एक आम बात हो गई है.

'आप बाबर के नाम पर इतना बुरा-भला कहते थे'

ओवैसी ने कहा, "इन दिनों प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, वहां से कोई न कोई सम्मान लेकर ही लौटते हैं." AIMIM चीफ ने बीजेपी और संघ परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, "आप बाबर के नाम पर इतना बुरा-भला कहते थे, फिर भी उसी देश के लोग अब आपको एक अवॉर्ड से सम्मानित कर रहे हैं."

पीएम मोदी को कौनसा सम्मान मिला?

प्रधानमंत्री मोदी को रविवार को मध्य एशियाई देश उज़्बेकिस्तान की यात्रा के दौरान विदेशी नेताओं के लिए उज़्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान 'ओली दराजली दोस्तलिक' ऑर्डर से सम्मानित किया गया. यह सम्मान भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी और दोस्ती को मजबूत करने में उनके योगदान को दर्शाता है.

क्या बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं. मैं इसे भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच के मजबूत रिश्तों को समर्पित करता हूं," बता दें कि जुलाई में इंडोनेशिया ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंटांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया था.

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