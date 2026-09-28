Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाओवैसी ने 'विकसित भारत' के दावे पर उठाए सवाल, कहा - 'मुस्लिम बेटियों को...'

ओवैसी ने 'विकसित भारत' के दावे पर उठाए सवाल, कहा - 'मुस्लिम बेटियों को...'

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है, तो वह मुस्लिम युवाओं को पीछे नहीं छोड़ सकती.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 28 Sep 2026 07:56 PM (IST)
Preferred Sources

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार (28 सितंबर) को शिक्षा से जुड़े सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए मोदी सरकार के 'विकसित भारत' विजन पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'मैं विशेष अपील कर रहा हूं कि हमें अपनी मुस्लिम बेटियों को शिक्षा दिलाने के लिए खास प्रयास करने चाहिए.'

AIMIM प्रमुख ने 2021-22 के आंकड़ों का जिक्र किया, जिसके अनुसार प्राइमरी शिक्षा में मुस्लिम छात्रों का एनरोलमेंट 15 प्रतिशत था, जो अपर प्राइमरी में घटकर 14 प्रतिशत, सेकेंडरी में 12 प्रतिशत और हायर सेकेंडरी में 10 प्रतिशत रह गया. उन्होंने कहा कि प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक मुस्लिम छात्रों की संख्या में यह 5 प्रतिशत की गिरावट समुदाय के शिक्षा से दूर होने का संकेत है और सवाल किया कि क्या इससे देश का भला होता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'व्यवस्था तुरंत ठीक हो', दिल्ली में रेप की घटनाओं पर SC सख्त, दिए ये निर्देश
'व्यवस्था तुरंत ठीक हो', दिल्ली में रेप की घटनाओं पर SC सख्त, दिए ये निर्देश
इंडिया
EC विवाद पर नितिन नबीन का ममता बनर्जी पर हमला, बोले- ‘ये उनकी हताशा और...’
EC विवाद पर नितिन नबीन का ममता बनर्जी पर हमला, बोले- ‘ये उनकी हताशा और...’
इंडिया
‘Z-प्लस सुरक्षा फिर से हो बहाल’, अभिषेक बनर्जी ने किया कलकत्ता HC का रुख
‘Z-प्लस सुरक्षा फिर से हो बहाल’, अभिषेक बनर्जी ने किया कलकत्ता HC का रुख
इंडिया
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र में पहला स्टील ब्रिज लॉन्च
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र में पहला स्टील ब्रिज लॉन्च

ऑल इंडिया सर्वे के आंकड़ों का दिया हवाला

हायर एजुकेशन पर ऑल इंडिया सर्वे के आंकड़ों का हवाला देते हुए ओवैसी ने कहा कि 2016-17 में मुस्लिम छात्रों का एनरोलमेंट 4.7 प्रतिशत था, जो 2019-20 में बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गया, लेकिन 2021 में यह घटकर 4.64 प्रतिशत रह गया.  इस गिरावट का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार पर 'पक्षपात' और 'नफरत की राजनीति' का आरोप लगाया, क्योंकि पिछले पांच वर्षों से अल्पसंख्यकों के लिए स्कॉलरशिप फंड रोक दिए गए हैं.

उन्होंने कहा कि प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप नहीं दी गई है और मौलाना आजाद फाउंडेशन को बंद कर दिया गया है.

अल्पसंख्यक मंत्रालय को बताया बेअसर

ओवैसी ने कहा कि 2014 से अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बेअसर हो गया है और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के लिए PMJVK योजना के तहत फंड जारी नहीं किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि 2014 में सरकार को सौंपी गई कुंडू कमेटी की रिपोर्ट किसी दफ़्तर में पड़ी हुई है और कहा कि मुस्लिम छात्रों के बीच पढ़ाई छोड़ने की उच्च दर का मुख्य कारण गरीबी है.

सरकार से किया सवाल 

उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि वह अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्कॉलरशिप फंड क्यों जारी नहीं कर रही है, जबकि दूसरों को वे मिल रहे हैं. AIMIM प्रमुख ने कहा कि अगर सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है, तो वह मुस्लिम युवाओं को पीछे नहीं छोड़ सकती.

उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक समुदायों में मुस्लिम युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा है और उन्हें शिक्षा से वंचित रखना देश के भविष्य पर सीधा हमला है. उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि पिछले पांच सालों से माइनॉरिटी स्कॉलरशिप क्यों बंद हैं और मांग की कि सरकार बकाया फंड जारी करे और मौलाना आजाद फाउंडेशन को फिर से बहाल करे.

दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर एक्शन में सरकार, निपटने के लिए बनाया ये मेगा प्लान

उन्होंने कहा कि समुदाय के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बनना चाहते हैं और सरकार को उनकी उम्मीदों का समर्थन करना चाहिए, न कि उनके रास्ते में रुकावट डालनी चाहिए.

CM विजय पर स्टालिन का पलटवार, 'ओम शक्ति परा शक्ति' विवाद पर सियासी घमासान

Published at : 28 Sep 2026 07:56 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi AIMIM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'व्यवस्था तुरंत ठीक हो', दिल्ली में रेप की घटनाओं पर SC सख्त, दिए ये निर्देश
'व्यवस्था तुरंत ठीक हो', दिल्ली में रेप की घटनाओं पर SC सख्त, दिए ये निर्देश
इंडिया
EC विवाद पर नितिन नबीन का ममता बनर्जी पर हमला, बोले- ‘ये उनकी हताशा और...’
EC विवाद पर नितिन नबीन का ममता बनर्जी पर हमला, बोले- ‘ये उनकी हताशा और...’
इंडिया
‘Z-प्लस सुरक्षा फिर से हो बहाल’, अभिषेक बनर्जी ने किया कलकत्ता HC का रुख
‘Z-प्लस सुरक्षा फिर से हो बहाल’, अभिषेक बनर्जी ने किया कलकत्ता HC का रुख
इंडिया
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र में पहला स्टील ब्रिज लॉन्च
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र में पहला स्टील ब्रिज लॉन्च
Advertisement

वीडियोज

Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Shaque Exclusive Interview: Parineeti Chopra की Pregnancy और पूरी Team ने Share किया Series का सफर
Sara Gurpal ने Rise & Fall 2 में अपने Game Plan, Penthouse और Basement के बीच के फर्क पर खुलकर बात की। उन्होंने शो के Contestants और Host Virender Sehwag को लेकर भी अपनी राय शेयर की।
Ranbir Kapoor और MrBeast का ‘Jai Shri Ram’ मोमेंट हुआ वायरल
Jagadhatri: 🫨Lily का नया जासूसी अवतार! घर में छिपकर सच का पता लगाने पहुंची Jagadhatri! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चुनाव आयोग विवाद पर शथि थरूर का बड़ा बयान, कहा - 'सच कहें तो हमें...'
चुनाव आयोग विवाद पर शथि थरूर का बड़ा बयान, कहा - 'सच कहें तो हमें...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: फतेहपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से मकान गिरा, 4 लोगों की मौत
यूपी: फतेहपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से मकान गिरा, 4 लोगों की मौत
क्रिकेट
2027 की रिटेंशन लिस्ट जारी, RCB, MI से DC तक; देखें किसने किसे किया रिटेन
2027 की रिटेंशन लिस्ट जारी, RCB, MI से DC तक; देखें किसने किसे किया रिटेन
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी
'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी
विश्व
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!
'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!
इंडिया
CM विजय की योजना की BJP नेता ने की तारीफ, कहा - 'विपक्षी दल में हूं लेकिन...'
CM विजय की योजना की BJP नेता ने की तारीफ, कहा - 'विपक्षी दल में हूं लेकिन...'
ओटीटी
'बक अभी खत्म नहीं हुई...', 'चुंबक 2' की रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देखें
'बक अभी खत्म नहीं हुई...', 'चुंबक 2' की रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देखें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget