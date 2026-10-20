रेस कोर्स मस्जिद को खाली करने पर ओवैसी का कड़ा विरोध, किरेन रिजिजू से की ये मांग

पीएम आवास के पास स्थित रेस कोर्स मस्जिद को भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएनडीओ) के अवैध घोषित करते हुए नोटिस जारी किया गया है. इसे खाली करने और गिराने की कोशिशों का AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ा विरोध किया है. ओवैसी ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से इस मामले तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, रेस कोर्स मस्जिद मामले में किरेन रिजिजू के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है. 1977 से ही एक गजटेड वक्फ संपत्ति होने के बावजूद, वक्फ बोर्ड ने विध्वंस के आदेश को चुनौती नहीं दी. न ही उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने की कोई कोशिश की.

किरेन रिजिजू से कही ये बात

ओवैसी ने आगे लिखा, वक्फ संशोधन अधिनियम भी इस मस्जिद को सुरक्षा देता है क्योंकि यह 'उपयोग के आधार पर वक्फ' है. अतीत में पंजीकृत ऐसी सभी संपत्तियां सुरक्षित मानी जाती हैं. फिर भी, कोई प्रयास नहीं किया गया. चूंकि 2023 से दिल्ली वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, इसलिए इस मामले को सुलझाना मंत्री की जिम्मेदारी है। हालांकि, बोर्ड के CEO भी इसमें हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ.

The race course masjid case needs @KirenRijiju’s urgent intervention. 1. Despite the masjid being a gazetted waqf property since 1977, the waqf board did not challenge the demolition order. Neither did it make any effort to resolve the issue 2. Even the Waqf Amendment Act protects the masjid since it’s ‘waqf by user.’ And all such properties registered in the past continue to be protected. But still no effort was made. 3. It’s the Minister’s job to resolve the matter since the Delhi Waqf Board hasn’t been constituted since 2023 but the CEO of the Board could have intervened, that also did not happen. — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 20, 2026

बता दें मस्जिद परिसर को छह दिनों के भीतर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं. इस कार्रवाई के विरोध में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना मुहम्मद हकीमुद्दीन कासमी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की.

नमाजियों की आवाजाही और बिजली-पानी की सुविधाएं बहाल करने का भी केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया गया. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए मामले में हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है.

इस प्रतिनिधिमंडल में जमीयत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना मुहम्मद हकीमुद्दीन क़ासमी के अलावा मौलाना मुहम्मद कासिम नूरी, अध्यक्ष, जमीयत उलमादिल्ली प्रदेश, हाफिज़ यूसुफ़ आज़मी, नाज़िम-ए-तंजीम, जमीयत उलमा, दिल्ली प्रदेश, मौलाना हारून राही, , दिल्ली प्रदेश, मौलाना कारी आरिफ क़ासमी, उपाध्यक्ष, जमीयत उलमा, इमाम एवं खतीब, रेस कोर्स मस्जिद, मौलाना ज़ियाउल्लाह क़ासमी, आयोजक, जमीयत उलमा-ए-हिंद, तथा मौलाना अरशद नदवी शामिल थे.

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