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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारेस कोर्स मस्जिद को खाली करने पर ओवैसी का कड़ा विरोध, किरेन रिजिजू से की ये मांग

रेस कोर्स मस्जिद को खाली करने पर ओवैसी का कड़ा विरोध, किरेन रिजिजू से की ये मांग

रेस कोर्स मस्जिद को खाली करने पर दिए नोटिस का असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ा विरोध किया है. उन्होंने पोस्ट शेयर करके केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से मांग की है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 20 Oct 2026 01:58 PM (IST)
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पीएम आवास के पास स्थित रेस कोर्स मस्जिद को भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएनडीओ) के अवैध घोषित करते हुए नोटिस जारी किया गया है. इसे खाली करने और गिराने की कोशिशों का AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ा विरोध किया है. ओवैसी ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से इस मामले तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, रेस कोर्स मस्जिद मामले में किरेन रिजिजू के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है. 1977 से ही एक गजटेड वक्फ संपत्ति होने के बावजूद, वक्फ बोर्ड ने विध्वंस के आदेश को चुनौती नहीं दी. न ही उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने की कोई कोशिश की.

किरेन रिजिजू से कही ये बात

ओवैसी ने आगे लिखा, वक्फ संशोधन अधिनियम भी इस मस्जिद को सुरक्षा देता है क्योंकि यह 'उपयोग के आधार पर वक्फ' है. अतीत में पंजीकृत ऐसी सभी संपत्तियां सुरक्षित मानी जाती हैं. फिर भी, कोई प्रयास नहीं किया गया. चूंकि 2023 से दिल्ली वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, इसलिए इस मामले को सुलझाना मंत्री की जिम्मेदारी है। हालांकि, बोर्ड के CEO भी इसमें हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ.

बता दें मस्जिद परिसर को छह दिनों के भीतर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं. इस कार्रवाई के विरोध में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना मुहम्मद हकीमुद्दीन कासमी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की.

नमाजियों की आवाजाही और बिजली-पानी की सुविधाएं बहाल करने का भी केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया गया. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए मामले में हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है.

इस प्रतिनिधिमंडल में  जमीयत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना मुहम्मद हकीमुद्दीन क़ासमी के अलावा मौलाना मुहम्मद कासिम नूरी, अध्यक्ष, जमीयत उलमादिल्ली प्रदेश, हाफिज़ यूसुफ़ आज़मी, नाज़िम-ए-तंजीम, जमीयत उलमा, दिल्ली प्रदेश, मौलाना हारून राही, , दिल्ली प्रदेश, मौलाना कारी आरिफ क़ासमी, उपाध्यक्ष, जमीयत उलमा, इमाम एवं खतीब, रेस कोर्स मस्जिद, मौलाना ज़ियाउल्लाह क़ासमी, आयोजक, जमीयत उलमा-ए-हिंद, तथा मौलाना अरशद नदवी शामिल थे.

ये भी पढ़ें: 'मैं भारत से आने वाले सास-ससुर से बहुत प्यार करता हूं', जेडी वेंस क्यों लुटाने लगे प्यार?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 20 Oct 2026 01:58 PM (IST)
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