'अगर हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई तो...', महाराष्ट्र में AIMIM में टूट वाले सवाल पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में कहा कि महाराष्ट्र में नगर निगम में गठबंधन करना है या नहीं, ये फैसला पार्टी करेगी. साथ ही कहा कि अगर कोई पार्षद खुद से फैसला लेगा तो उस पर कार्रवाई होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 17 Jan 2026 12:49 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

हैदराबाद से सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में नगर निगम में गठबंधन करना है या नहीं, ये फैसला पार्टी करेगी. उन्होंने कॉरपोरेटर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी पार्षद इसका फैसला खुद नहीं कर सकता है, उस पर कार्रवाई हो जाएगी. ओवैसी ने कहा, अगर हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश होगी तो जनता से इन्हें तमाचा मिलेगा. बिहार में हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई थी, जनता ने उन्हें तमाचा मारा था. 

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कॉरपोरेटर हमारी पार्टी से चुन कर आए हैं तो वो कहीं नहीं जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि बीएमसी में हमारे 8 कॉरपोरेटर जीत कर आए है. कॉरपोरेटर से निवेदन है कि बिना पार्टी के खुद से कोई फैसला नहीं करें. 

विपक्ष के वोटर लिस्ट के आरोपों पर क्या बोले ओवैसी
विपक्ष के वोटर लिस्ट के आरोपों पर ओवैसी ने कहा कि हम लोग वोटर लिस्ट चेक कर रहे थे वोटर लिस्ट सही थी. उन्होंने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे के वार्ड में शिवसेना यूबीटी का पार्षद जीत गया जबकि अमरावती और अकोला में भी हमारे कॉरपोरेटर जीते हैं. उन्होंने आगे कहा कि औरगांबाद में हमारे 33 कॉरपोरेटर जीते हैं और बीएमसी में 8 जीते हैं. 

'हमारी कामयाबी में कई हिन्दू भाई भी कामयाब हुए'
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में प्रचार को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे इस बात का मलाल है कि वेस्ट महाराष्ट्र में हम जाकर प्रचार नहीं कर सके. उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमारी कामयाबी में कई हिन्दू भाई भी कामयाब हुए हैं और कई दलित भी कामयाब हुए हैं. जो पार्षद हमारे कामयाब हुए, वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे.

ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र के उन वोटरों का शुक्रिया करेंगे, जिन लोगों ने हमारी पार्टी के 125 पार्षदों को चुना है. हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कड़ी मेहनत की है. बीजेपी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि बालासोर में मॉब लिंचिंग की गई है और ओडिशा में बीजेपी की सरकार है. वहां खुलेआम हत्या हो रही है. 

Published at : 17 Jan 2026 12:12 PM (IST)
Embed widget