यूपी चुनाव: कानपुर में AIMIM उतारेगी प्रत्याशी, ओवैसी बोले - 'मैं खुद...'
ओवैसी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं वादा करता हूं कि कानपुर में मजलिस का उम्मीदवार होगा. पिछली बार मैं कानपुर नहीं आ सका था, लेकिन इस बार मैं खुद चुनाव प्रचार के लिए आऊंगा.
- असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर में आगामी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की।
- उन्होंने स्वयं उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए कानपुर आने का वादा किया।
- ओवैसी ने घर-घर जाकर लोगों से पार्टी को मजबूत करने की अपील की।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि कानपुर की विधानसभा सीट से AIMIM अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेगी. ओवैसी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं वादा करता हूं कि कानपुर में मजलिस का उम्मीदवार होगा. पिछली बार मैं कानपुर नहीं आ सका था, लेकिन इस बार मैं खुद चुनाव प्रचार के लिए आऊंगा.
कानपुर की जनसभा में बोले असदुद्दीन ओवैसी
हैदराबाद से लोकसभा सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार (22 सितंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया. यह वीडियो ओवैसी के हाल ही में किए दौरे और जनसभा के संबोधन के दौरान का था. जिसमें उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से कहा कि वह कानपुर में AIMIM के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए दो से तीन बार आएंगे.
उन्होंने कहा, ‘मैं कानपुर में आपके इलाके में पैदल दौरा भी करूंगा, चाहे वो 10 मिनट का ही क्यों न हो. मैं गली-कूचों में जाऊंगा.’ उन्होंने कानपुर की जनता, बुढ़े-बुजुर्ग और महिलाओं का आह्वान करते हुए कहा, ‘मैं आपके घर पर आकर दस्तक भी दूंगा. आपके घर में आकर भी बैठूंगा, क्योंकि वो आपके साथ-साथ मेरा भी घर है. मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, तो क्या अकीयारों के घर पर जाऊंगा.’
कानपुर में AIMIM का उम्मीदवार होगा और मैं खुद चुनाव प्रचार के लिए आऊंगा।pic.twitter.com/26v1kERC6z— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 22, 2026
ओवैसी की कानपुर से लोगों से अपील
इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से अपनी पार्टी को मजबूत करने और समर्थन देने की भी अपील की. उन्होंने कहा, ‘मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मजलिस के अपने-अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पार्टी को मजबूत करिए,’
सीएम योगी आदित्यनाथ पर ओवैसी की तीखी टिप्पणी
कानपुर में जिन मदरसों से अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जारी हुए थे, आज योगी सरकार उन्हीं मदरसों को निशाना बना रही है।pic.twitter.com/6ZhWUJTMOT— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 22, 2026
कानपुर में जनसभा के दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा और तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, ‘कानुपर में जिन मदरसों से अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जारी हुए थे, आज योगी सरकार उन्हीं मदरसों को निशाना बना रही है.’
उन्होंने सीएम योगी पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (योगी आदित्यनाथ), आपके जो बुजुर्ग थे, वो अंग्रेजों के साथ छईंया-छईंया कर रहे थे और हम अपने सीनों को अंग्रेजों की गोलियों के साथ छलनी-छलनी कर रहे थे.’
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