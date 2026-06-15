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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'दिल में मदीना, आंख में काबा, इंशा अल्लाह समाजवादी पार्टी को...', TMC और अखिलेश पर जमकर बरसे ओवैसी

'दिल में मदीना, आंख में काबा, इंशा अल्लाह समाजवादी पार्टी को...', TMC और अखिलेश पर जमकर बरसे ओवैसी

ओवैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के जो लोग पिछले 20-25 साल से यहां पर हैं, यासर शाह और उनकी फैमिली को आपने बड़ी वफादारी के वोट दिया है. बताइए उन्होंने बहराइच और मटेरा में क्या काम किया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 15 Jun 2026 10:41 AM (IST)
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एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) में चल रही उथल-पुथल पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर कहा कि जो लोग दिल में मदीना और आंख में काबा की बात किया करते थे, वो आज बाबा के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं. उन्होंने इन्हें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की कठपुतलियां बताया है. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया है. 

बहराइच में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बातें कही हैं. उन्होंने कहा, 'बेशर्मी की हद कर दी. अरे कल तक जो कहते थे, दिल में मदीना, आंख में काबा और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे. जिसने कहा था कि दिल में मदीना, आंख में काबा, अब बाबा के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं और गाली किसको दे रहे हैं, ओवैसी को.'

ओवैसी ने यह भी कहा, 'मैं जानता था कि ये तमाम बीजेपी और और आरएसएस की कठपुतलियां हैं. एक हवा के झोंके में इन सबने सिर झुका दिया और बीजेपी में चले गए. मैं उत्तर प्रदेश से अपील कर रहा हूं. बहराइच और मटेरा की जनता से अपील कर रहा हूं, आप मजलिस का साथ दीजिए. हम मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन अपने ईमान और आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे.'

ओवैसी जनसभा में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि इल्जाम हम पर लगाया जाता है, लेकिन कारनामे कोई और करता है. बताओ अखिलेश यादव, जो टीएमसी के सांसद चले गए, क्यों गए वो, उनको कोई कुछ नहीं बोलता. ओवैसी ने कहा कि वहीं जब असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है तो इन सबको डर लगता है. डरना पड़ेगा तुमको अब क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है.

यह भी पढ़ें:- 2027 में यूपी में किसके साथ गठबंधन करेंगे ओवैसी? फेंक दिया तुरुप का इक्का, अखिलेश का क्यों लिया नाम

ओवैसी ने कहा, 'इन नौजवानों ने ठान ली है कि इंशा अल्लाह हो ताला अबकी बार उत्तर प्रदेश में इनके इत्तेहाद का इंकलाब बरपा होगा. इनके इत्तेहाद से इनकी लीडरशिप पैदा होगी. इनकी मेहनत से इंशा अल्लाह आपके नुमाइंदे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे. उन्होंने जनता से कहा कि समाजवादी पार्टी के जो लोग पिछले 20-25 साल से यहां पर हैं, यासर शाह और उनकी फैमिली को आपने बड़ी वफादारी के वोट दिया है. बताइए उन्होंने बहराइच और मटेरा में क्या काम किया. कुछ काम नहीं किया. जनता ने वफादारी से वोट दिया, लेकिन इन्होंने कहीं पर भी एक अस्पताल नहीं बनाया.

यह भी पढ़ें:- Weather Today Update: 'आंधी संग झमाझम बारिश...', 13 राज्यों में IMD का अलर्ट, यूपी-बिहार, दिल्ली में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत!

Input By : ANI
Published at : 15 Jun 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi TMC Akhilesh Yadav AIMIM Samajwadi Party
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