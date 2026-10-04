अखिलेश यादव ने कहा No तो ओवैसी ने UP में खत्म किया सस्पेंस, कहा- 'बिहार में हमने...'

अखिलेश यादव की तरफ से यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम के साथ गठबंधन से इनकार करने के बाद AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, 'हमने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और बिहार का उदाहरण भी दिया है, हम चाहते हैं कि मुसलमानों की अपनी राजनीतिक पहचान हो.'

रविवार को लखनऊ में एसपी चीफ अखिलेश यादव पर औवेसी ने निशाना साधते हुए कहा, 'सपा चीफ हमारी बातों से परेशान हैं. हम कहते हैं कि हम उनके लिए कालीन नहीं बिछाएंगे, और हम कोई वोट बैंक नहीं हैं. हमें हमारा हक मिलना चाहिए. हम कहते हैं कि मुसलमानों की अपनी पॉलिटिक्ल पावर होना चाहिए. जो लोग इस सच को नहीं मानते, उन्हें इससे समस्या है.'

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