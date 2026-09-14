अमित शाह के NRC बयान पर ओवैसी का पलटवार, बोले- क्रोनोलॉजी से 2019 में ...

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के देशभर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने को लेकर दिए गए बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. ओवैसी ने कहा कि अमित शाह की “गलत जगह का अहंकार” और उनकी बताई गई ‘क्रोनोलॉजी’ ही 2019 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन की वजह बनी थी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद यह कहना पड़ा था कि देश में एनआरसी नहीं होने जा रहा है.

ओवैसी ने मौजूदा विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का जिक्र करते हुए कहा कि अब इसका असर आम लोगों पर देखने को मिल रहा है. उनके मुताबिक साधारण लोगों को दस्तावेज लेकर सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है और इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. उन्होंने दावा किया कि इसका सबसे ज्यादा असर अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति-जनजाति और प्रवासियों पर पड़ रहा है.

‘एनआरसी इससे 100 गुना ज्यादा मुश्किल होगा’

ओवैसी ने कहा कि अगर एसआईआर की वजह से लोगों को इतनी परेशानी हो रही है तो एनआरसी की प्रक्रिया इससे 100 गुना ज्यादा मुश्किल होगी. उन्होंने असम में एनआरसी के अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि वहां इसके परिणाम पहले ही बेहद खराब देखने को मिल चुके हैं. ओवैसी के मुताबिक एनआरसी लागू होने पर हर व्यक्ति को लाइन में लगकर अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी. उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे देश में जहां करीब 80 करोड़ लोग राशन के सहारे भोजन प्राप्त करते हैं, वहां आम लोगों से पुराने दस्तावेज जुटाकर अपनी नागरिकता साबित करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी प्रक्रिया में आम लोगों को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के सामने अपनी नागरिकता साबित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. ओवैसी ने सवाल किया कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है.

अमित शाह ने 2029 से पहले UCC लागू करने की कही बात

ओवैसी की प्रतिक्रिया अमित शाह के उस बयान के बाद आई है, जिसमें गृह मंत्री ने रविवार को कहा था कि भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार वाले 21 राज्यों में 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी. अमित शाह ने कहा था कि कई राज्यों में यूसीसी लागू की जा चुकी है और उन्हें भरोसा है कि 2029 से पहले भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के शासन वाले सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने यह बयान भाजपा और उसकी राज्य सरकारों की ओर से चलाए जा रहे एक महीने के ‘सेवा संकल्प अभियान’ के दौरान दिया. यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के सार्वजनिक शासन को लेकर आयोजित किया जा रहा है. मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री रहे हैं. गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को स्थापित किया है. उनके अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है.

चार राज्यों में यूसीसी कानून पारित

अब तक चार भाजपा शासित राज्यों में यूसीसी से जुड़े कानून पारित किए जा चुके हैं. उत्तराखंड पहला राज्य था, जिसने फरवरी 2024 में यूसीसी कानून पारित किया और जनवरी 2025 से इसे लागू किया. गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में यूसीसी से जुड़े कानून राष्ट्रपति की मंजूरी और अधिसूचना के इंतजार में हैं. इसके अलावा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए समितियां गठित की हैं.

NRC पर सहयोगी दलों से चर्चा का दावा

अमित शाह ने कहा था कि देशभर में एनआरसी लागू करने की संभावना को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों से चर्चा चल रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश में मौजूद हर अवैध घुसपैठिए की पहचान कर उसे बाहर करना है. मणिपुर में एनआरसी के लिए 1951 को आधार वर्ष बनाए जाने के सवाल पर भी शाह ने कहा था कि इस मुद्दे पर सहयोगी दलों और मणिपुर के राजनीतिक दलों के साथ बातचीत चल रही है. उन्होंने कहा कि सहमति बनने के बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा.

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