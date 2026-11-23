उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी बनी हुई है. इसी बीच AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद आजम खान पर शायराना अंदाज में हमला किया है. उन्होंने कहा कि सेक्युलर पार्टियों के मुस्लिम नेता अपने नेताओं से सवाल पूछने के बजाय मुझसे ज्यादा सवाल पूछते हैं. यह उनकी ईमानदारी के बारे में बहुत कुछ बताता है.

उन्होंने कहा, ‘जैसा कि मशहूर शायर राहत इंदौरी ने कहा था कि न हमसफर, न किसी हमनशीं से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमीं से निकलेगा.’

हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की यह टिप्पणी ऐसे समय पर सामने आई, जब समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान सपा और कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए लगातार ओवैसी को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं. आजम खान ने ओवैसी पर यहां तक आरोप लगाया है कि वे उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर BJP के इशारे पर काम कर रहे हैं, जबकि हैदराबाद में भी उनकी चुनावी जीत बहुत सीमित रही है.

ओवैसी को लेकर क्या बोले थे आजम खान?

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, आजम खान ने कहा कि ओवैसी मुस्लिमों से वोट बैंक बनकर रहने के बजाय अपनी राजनीतिक पहचान और ताकत स्थापित करने की अपील कर रहे हैं. इसके लिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है.

Muslim politicians of secular parties ask me more questions than they ask their own leaders. This should tell you everything about their sincerity. As the great Rahat Indori said “ Na humsafar na kisi humnasheen se niklega Hamare paon ka kaanta hameen se niklega” https://t.co/rq0p6kMYKh — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) November 23, 2026

उन्होंने ओवैसी के साथ गठबंधन करने के लिए चंद्रशेखर आजाद की भी आलोचना की और इस मुस्लिस वोटरों के साथ किया गया बहुत बड़ा विश्वासघात करार दिया. हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि समाजवादी पार्टी ने पहले चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन न करके गलती की थी. साथ ही, आजम खान ने सीटों के बंटवारे को लेकर संभावित मतभेदों के बावजूद सपा-कांग्रेस गठबंधन मजबूत रहने का भरोसा जताया.





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