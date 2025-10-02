हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'RSS के एक भी आदमी ने मुल्क के लिए जान नहीं गंवाई', PM मोदी के बयान पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी?

'RSS के एक भी आदमी ने मुल्क के लिए जान नहीं गंवाई', PM मोदी के बयान पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी?

Asaduddin Owaisi On RSS: एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री और RSS पर भी तीखा हमला करते हुए कानूनों और धार्मिक अधिकारों से खिलवाड़ का आरोप लगाया.

By : मोहसिन अली | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 02 Oct 2025 04:56 PM (IST)
Preferred Sources

Asaduddin Owaisi On RSS: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उन राज्य सरकारों की कड़ी आलोचना की है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विध्वंस सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं और बुलडोजर का उपयोग कर नागरिकों पर जुल्म ढा रही हैं.  इसके अलावा उन्होंने RSS और PM मोदी पर भी निशाना साधा.

ओवैसी ने मशहूर शायर साहिर लुधियानवी की शायरी पढ़ते हुए कहा, 'जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा.' उन्होंने इस शायरी के माध्यम से बुलडोजर कार्रवाइयों को अन्याय का प्रतीक बताया और चेतावनी दी कि अत्याचार की कोई औकात नहीं होती.

ट्वीट करके उठाई सुप्रीम कोर्ट निर्देशों के पालन की मांग

एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट में ओवैसी ने लिखा, 'सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट दिशानिर्देश दिए हैं कि विध्वंस से पहले नोटिस और उचित प्रक्रिया अनिवार्य है. लेकिन कुछ राज्य सरकारें बुलडोजर का दुरुपयोग कर गरीबों और अल्पसंख्यकों के घरों को निशाना बना रही हैं. यह जुल्म की ऐसी शक्ल है, जो मिटाए नहीं मिटती, ऐसी नार है, जो दबाए नहीं दबती.' उन्होंने जोर देकर कहा कि बुलडोजर कार्रवाइयां संविधान के खिलाफ हैं और लोकतंत्र को कमजोर करती हैं.

ओवैसी ने साहिर की पंक्तियों, 'जुल्म बस जुल्म है, आगाज से अंजाम तलक,' का हवाला देते हुए कहा कि अत्याचार का अंत हमेशा बुरा होता है. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से मांग की कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें और बुलडोजर की राजनीति को बंद करें. उन्होंने आगे लिखा, 'खून फिर खून है, सौ शक्ल बदल सकता है और चेतावनी दी कि अन्याय की शक्लें बदल सकती हैं, लेकिन जनता का गुस्सा और न्याय की पुकार कभी दब नहीं सकती.

कई राज्यों का नाम लेते हुए दी चेतावनी

ओवैसी ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां बुलडोजर कार्रवाइयों की खबरें सामने आई हैं. उन्होंने कहा, 'ऐसी आग जो बुझाए नहीं बुझती, ऐसी नार जो दबाए नहीं दबती, वह जनता की आवाज है. सरकारें संभल जाएं, वरना यह जुल्म का अंत होगा.' उन्होंने नागरिकों से एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की.

'पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी'

तेलंगाना में भी ओवैसी ने स्थानीय प्रशासन को चेताया कि वे कानून के दायरे में रहें. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हर स्तर पर बुलडोजर की मनमानी के खिलाफ लड़ेगी. यह बयान न केवल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना है, बल्कि आम जनता के बीच भी न्याय की उम्मीद जगा रहा है.

ओवैसी ने साधा RSS और प्रधानमंत्री पर निशाना

एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'मालूम ये हुआ की आरएसएस का एक भी आदमी मुल्क के आज़ादी में जान नहीं गवाया' और प्रधानमंत्री पर कटु टिप्पणी करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री जो बातें कर रहे हैं, 'वो बिलकुल गलत हैं'. ओवैसी ने प्रधानमंत्री की आरएसएस की तारीफ पर सवाल उठाते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री जी इतनी तारीफ़ करते हैं न RSS का, प्रधानमंत्री जी बता दें वो जो दुआ पढ़ते हैं उसका क्या मतलब है. प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं की RSS के हैं वो, हाँ आप होंगे RSS के लिए'.

ओवैसी ने आगे कहा, 'मैं आपको बताना चाहता हूँ आपने ऐसा कानून बना दिया जिससे आप हमारी मस्जिदे छीन लेंगे, हमारे शमशान छीन लेंगे, दरगाह छीन लिया. आज हमारी मस्जिदों में जाने से रोक रहे है. हद्द तो तब हो गई I LOVE MODI बोल सकते हो लेकिन I LOVE MOHAMMAD नहीं बोल सकते है. अगर हम मुस्लमान है तो मुहम्मद की वजह से है उसके आगे उसके पीछे कुछ नहीं है. क्या करना चाहते हो आप. प्रधानमंत्री का फोटो लगाएंगे तो चलेगा'.

Published at : 02 Oct 2025 04:56 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi RSS RSS मोहन भागवत
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
साउथ सिनेमा
OG Worldwide Collection: 'कांतारा- चैप्टर 1' की रिलीज से पहले ही 'ओजी' ने वसूला बजट, हिट होने के लिए चाहिए इतने करोड़
'ओजी' ने वसूला 100% बजट, हिट होने के लिए चाहिए अब भी इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
सर क्रीक पर राजनाथ सिंह की दहाड़ सुनकर घबराए पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि...
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
IND vs WI: भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में खाली पड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, BCCI के फैसले की हो रही आलोचना
साउथ सिनेमा
OG Worldwide Collection: 'कांतारा- चैप्टर 1' की रिलीज से पहले ही 'ओजी' ने वसूला बजट, हिट होने के लिए चाहिए इतने करोड़
'ओजी' ने वसूला 100% बजट, हिट होने के लिए चाहिए अब भी इतने करोड़
विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
Seema Haider Viral Video: सीमा हैदर ने किससे मांग ली पप्पी, सचिन ने मारा जोरदार चांटा; वीडियो हो रहा वायरल
सीमा हैदर ने किससे मांग ली पप्पी, सचिन ने मारा जोरदार चांटा; वीडियो हो रहा वायरल
लाइफस्टाइल
Earbuds Hearing Loss: कानों के लिए कितना खतरनाक होता है वायरलेस हेडफोन, कितनी हो सकती है दिक्कत?
कानों के लिए कितना खतरनाक होता है वायरलेस हेडफोन, कितनी हो सकती है दिक्कत?
यूटिलिटी
Credit Cards Discounts: आखिर क्रेडिट कार्ड पर क्यों मिलता है डिस्काउंट, इससे कैसे कमाई करते हैं बैंक?
आखिर क्रेडिट कार्ड पर क्यों मिलता है डिस्काउंट, इससे कैसे कमाई करते हैं बैंक?
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget