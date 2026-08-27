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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या चुनाव में BJP को फायदा पहुंचाते हैं ओवैसी? सपा के आरोप पर दिया ये जवाब

क्या चुनाव में BJP को फायदा पहुंचाते हैं ओवैसी? सपा के आरोप पर दिया ये जवाब

विपक्ष पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी ताकत के साथ यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी. उन्होंने बीजेपी को मुस्लिम और ब्राह्मण विरोधी बताया.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 27 Aug 2026 04:20 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जोरों पर है. AIMIM चीफ और हैदराबाद के सासंद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी इस बार पूरी ताकत के साथ यूपी चुनाव लड़ेगी. उन्होंने कहा कि हम अभी ये तय नहीं कर पाएं हैं कि हमारी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर जनता को ठगने का आरोप लगाया है.

विपक्ष पर बरसे ओवैसी

ओवैसी ने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती हमारी पार्टी के लोगों को कामयाब करना है. उन्होंने कहा, 'हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा मकसद जीतना है और जीत के लिए हमारे सामने जो खड़ा होगा, उसे हम हराएंगे.' सपा ओवैसी की AIMIM पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती रही है. इस प उन्होंने कहा, 'जनता के बीच यह समझ बन गई है कि AIMIM पार्टी पर लगाए गए झूठे आरोप और बार-बार ऐसे आरोपों का प्रचार एक भ्रम पैदा करता है कि वे (NDA) सत्ता में आ रहे हैं. वे हमेशा धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, ऐसी धर्मनिरपेक्षता जिसका असलियत से कोई लेना-देना नहीं है.'

AIMIM पर लोगों को भरोसा बढ़ा है: ओवैसी

उन्होंने कहा, 'अब जनता ने अपने राजनीतिक नेतृत्व को मजबूत करने का फैसला किया है, और एक विकल्प के तौर पर AIMIM का विचार और मजबूत हुआ है. बिहार चुनावों ने इस सोच को और मजबूत किया है. आने वाले विधानसभा चुनावों में AIMIM पार्टी के कई विधायक जीतेंगे.' उन्होंने बीजेपी पर मुस्लिम और ब्राह्मणों को निशाना बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'बीजेपी का निशाना किस समुदाय पर है. पहले मुसलमान है और उसके बाद ब्राह्मण उनके निशाने पर हैं.'

AIMIM चीफ ने कहा, 'बीजेपी भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है. वहां (यूपी) जितने मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, यह तो बीजेपी के राज में है. सवाल यह है कि जो नाम निहाद ठेकेदार हैं, उनके मुंह में तो दही जम गया है, वो कुछ बोलते ही नहीं हैं.'

ये भी पढ़ें : यूपी-उत्तराखंड और पंजाब में किसकी बनेगी सरकार, किसे खतरा? सर्वे में खुलासा

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 27 Aug 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi AIMIM UP Elections 2027
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