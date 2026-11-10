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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासोनिया गांधी पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, '...तब मैंने उन्हें सपोर्ट किया'

सोनिया गांधी पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, '...तब मैंने उन्हें सपोर्ट किया'

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं सोनिया गांधी का बहुत सम्मान करता हूं और आज भी उनकी बहुत इज्जत करता हूं. जब न्यूक्लियर डील हो रही थी तब मैंने उन्हें सपोर्ट किया.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 10 Nov 2026 02:41 PM (IST)
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कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने मंगलवार को कहा कि मैं सोनिया गांधी का बहुत सम्मान करता हूं और आज भी उनकी बहुत इज्जत करता हूं. जब न्यूक्लियर डील हो रही थी तब मैंने उन्हें सपोर्ट किया. जब UPA की सरकार में UAPA का कानून बना था उसका मैं विरोध किया था. 

उन्होंने साथ ही कह, ''मैंने कई बातों को लेकर विरोध भी किया था. सवाल तो यह भी उठता है कि अयोध्या में दरवाजे का ताला किसने खोला था. बाबरी मस्जिद को लेकर जो क्रिमिनल केस दायर किया गया इसको लेकर अभी तक बीजेपी इसको लेकर कोर्ट में नहीं गई है.''

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मनमोहन सिंह सरकार चलाते थे मैं पार्टी- सोनिया गांधी

सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' आज से बाजार में उपलब्ध है. उन्होंने अपनी किताब में पर्सनल जिंदगी से लेकर सियासी सफर तक कई मुद्दों का जिक्र किया है. 

अपनी किताब में सोनिया ने प्रधानमंत्री ना बनने के घटनाक्रम का भी जिक्र किया है. उन्होंने लिखा है कि मनमोहन सिंह सरकार चलाते थे मैं पार्टी चलाती थीं. मुझे कभी कोई सरकारी फाइल नहीं दिखाई गई थी

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया ने लिखा, ''कभी भी प्रधानमंत्री बनने का फैसला नहीं लिया था. राहुल और प्रियंका भी यही चाहते थे मैं पीएम ना बनूं. पार्टी कार्यकर्ता और नेता चाहते थे मैं प्रधानमंत्री बनूं. मैंने पूरे मन से प्रधानमंत्री बनने से इनकार किया था. प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते थे. मनमोहन सिंह उदार थे इसलिए उन्हें चुना गया था.''

सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के लिए क्या लिखा?

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में पीएम मोदी का भी जिक्र किया है. सोनिया का दावा है कि पीएम मोदी से कभी उनका कोई संपर्क नहीं रहा...ना ही बातचीत रही. उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी से मुलाकात पर सिर्फ औपचारिक नमस्ते होती है...आमतौर पर वो आंख मिलाने से बचते हैं.

सोनिया ने ये भी लिखा है कि पीएम मोदी ने स्वास्थ्य खराब होने पर मुझसे हाल-चाल पूछा. हम दोनों अलग-अलग विचारधाराओं की दुनिया से हैं. नरेंद्र मोदी का भारत को लेकर विचार RSS से प्रभावित है...उन्होंने ये भी लिखा हि मोदी अपने विजन के लिए और मैं अपने विजन के लिए लड़ रही हूं.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 10 Nov 2026 02:36 PM (IST)
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