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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘बेगानी शादी में...’, इंडिया ब्लॉक के मार्च में शामिल न होने पर बोले ओवैसी

‘बेगानी शादी में...’, इंडिया ब्लॉक के मार्च में शामिल न होने पर बोले ओवैसी

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के चयन प्रक्रिया को गलत करार दिया है. उन्होंने CEC के चयन प्रक्रिया से जुड़े कानून में बदलाव करने की मांग उठाई है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 06 Oct 2026 05:16 PM (IST)
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नई दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं का चुनाव आयोग मुख्यालय तक जाने के लिए मार्च जारी है. इस मार्च में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं, लेकिन जब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से इस मार्च में शामिल न होने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं वहां इसलिए नहीं गया, क्योंकि मैं उस गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं. बेगानी शादी में मेरा क्या काम?

उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के सेलेक्शन की जो प्रक्रिया है, वो गलत है. वो पूरी तरह से कार्यपालिका (सरकार) के पक्ष में है. इसमें प्रधानमंत्री, फिर प्रधानमंत्री की तरफ से चुना गया एक नेता और एक विपक्ष के नेता चयन करेंगे, तो तीन में से दो लोगों की सहमति पर यह प्रक्रिया हो सकती है. इस प्रक्रिया को बदलने की जरूरत है. CEC का चयन सबसे बड़ी समस्या है. यह गलत है और इसे ठीक किया जाना चाहिए.

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CEC के चयन संबंधी कानून में हो बदलाव- ओवैसी

हैदराबाद में मंगलवार (6 अक्टूबर, 2026) को मीडिया से बातचीत में AIMIM प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘मैं मांग करता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के चयन से संबंधित जो कानून भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार ने बनाया है, उसमें बदलाव किया जाए. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI), प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता (LoP) मिलकर इसका चयन करें.’

एसआईआर पूरी तरह से गलत- ओवैसी 

इसके साथ ही, उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘एसआईआर पूरी तरह से गलत है. बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, तब हमने अपनी आवाज उठाई थी. हमारी पार्टी के अध्यक्ष अख्तर उन ईमान वहां पार्टी थे. हमने उस वक्त भी इसका विरोध किया था.’

उन्होंने कहा, ‘हम तो कल भी एसआईआर को गलत बोल रहे थे और आज भी हम एसआईआर को गलत बोल रहे हैं. मेरा मानना है कि एसआईआर पिछले दरवाजे से NRC लागू करने की कोशिश है.’

असम में NRC पर क्या बोले ओवैसी?

इस दौरान NRC के मुद्दे पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा, ‘असम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में NRC हुआ. इसके लिए 1,100 करोड़ रुपये खर्च किए गए. फिर भी वो उससे संतुष्ट नहीं है. वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि दोबारा NRC होगा.’ उन्होंने कहा, ‘जो NRC हुआ और जिन तीन करोड़ लोगों के नाम उसमें निकले, आप कम से कम उन्हें तो सर्टिफिकेट दीजिए. आप उन्हें भी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं.’ 

यह भी पढ़ेंः भीड़ देखकर दूर खड़ी थीं बहन, आकाशवाणी के गेट से राहुल ने लगाई आवाज- 'प्रियंका...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 06 Oct 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi CEC AIMIM INDIA
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