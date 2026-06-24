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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'चीन चाहता है सामान्य रिश्ता, लेकिन बदले में वो…', ओवैसी ने बीजिंग-नई दिल्ली रिश्तों पर किया रेड अलर्ट

'चीन चाहता है सामान्य रिश्ता, लेकिन बदले में वो…', ओवैसी ने बीजिंग-नई दिल्ली रिश्तों पर किया रेड अलर्ट

एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि चीन पाकिस्तान को जमीनी स्तर पर सैन्य मदद देता है और उसने भारत के साथ ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा जल संबंधी डेटा साझा करने से इनकार कर दिया है.

Written By : एबीपी लाइव डेस्क |  Edited By: विक्रम कुमार |  Updated at : 24 Jun 2026 07:13 PM (IST)
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दिल्ली में हुई बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने NSA अजीत डोभाल से कहा कि चीन और भारत प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि साझेदार हैं. इसे लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार (24 जून 2026) को कहा कि हर भारतीय नागरिक चीन के साथ सामान्य और शांतिपूर्ण संबंध चाहता है, लेकिन यह सिर्फ चीन की शर्तों पर नहीं हो सकता.

भारत का हित सबसे ऊपर: ओवैसी

हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘भारत के हित सबसे ऊपर होने चाहिए और चीन के साथ सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश में इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. यह हमारी हमेशा से नीति रही है और इसे अब बदलना एक बड़ी गलती होगी.' उन्होंने लिखा कि चीन चाहता है कि भारत दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए सीमा विवाद को एक तरफ रख दे, लेकिन वह बदले में कुछ भी करने को तैयार नहीं है.

पाकिस्तान सैन्य मदद देता है चीन: ओवैसी

एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि चीन पाकिस्तान को जमीनी स्तर पर सैन्य मदद देता है और उसने भारत के साथ ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा जल संबंधी डेटा साझा करने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा, ‘सीमा विवाद पर छोटी-मोटी बातों पर पहले समझौता कर लेने, परंतु बड़े मुद्दों पर छोड़ देने समेत हम ही रियायतें दे रहे हैं. ऐसा क्यों? नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है.’

ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंचे थे वांग यी

एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से कहा कि भारत और चीन को एक-दूसरे के मुख्य चिंता वाले मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए. उन्होंने दिल्ली में ब्रिक्स देशों के एनएसए के सम्मेलन के इतर वांग यी से बातचीत की थी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि एनएसए डोभाल ने इस बात पर जोर दिया कि स्थिर और रचनात्मक द्विपक्षीय संबंध दोनों पक्षों के बीच भरोसा बढ़ाने और आपसी समझ को मजबूत बनाने में योगदान देंगे.

ये भी पढ़ें : पुणे के जिस बिजनेसमैन से होने वाली थी शादी, अब बन गई उसके मर्डर की आरोपी, जानें कौन है सिया गोयल

Published at : 24 Jun 2026 07:08 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi PM Modi CHINA
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