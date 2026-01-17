हैदराबाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र और BMC चुनाव नतीजों पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने साफ किया कि नगर निगम में किसी को समर्थन देना है या नहीं, इसका फैसला पार्टी स्तर पर होगा, न कि कोई पार्षद खुद से ले सकता है. ओवैसी ने AIMIM पार्षदों को चेतावनी भी दी और साथ ही महाराष्ट्र के मतदाताओं का धन्यवाद किया.

BJP या उद्धव ठाकरे को समर्थन?

ओवैसी ने कहा कि नगर निगम में गठबंधन करना है या नहीं, यह फैसला AIMIM पार्टी लेगी. कोई भी पार्षद अपने स्तर पर ऐसा निर्णय नहीं कर सकता. अगर कोई पार्षद पार्टी लाइन से हटकर फैसला करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी. BMC में BJP या उद्धव ठाकरे गुट को समर्थन देने के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि अगर कोई AIMIM को तोड़ने की कोशिश करेगा तो पार्टी खुद तय करेगी कि आगे क्या करना है. उन्होंने साफ संकेत दिए कि किसी दबाव में फैसला नहीं होगा.

‘पार्टी तोड़ने की कोशिश पर जनता देगी जवाब’

ओवैसी ने कहा कि अगर AIMIM को तोड़ने की कोशिश की गई तो जनता उन्हें करारा जवाब देगी. उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी पार्टी तोड़ने की कोशिश हुई थी, लेकिन जनता ने ऐसा करने वालों को तमाचा मारा था. ओवैसी ने भरोसा जताया कि AIMIM के पार्षद पार्टी से ही चुने गए हैं और वे कहीं नहीं जाएंगे. उन्होंने सभी पार्षदों से अपील की कि बिना पार्टी की मंजूरी के कोई भी फैसला न लें.

कई शहरों में AIMIM की जीत

ओवैसी ने बताया कि BMC में AIMIM के 8 पार्षद जीतकर आए हैं. इसके अलावा औरंगाबाद में 33, अमरावती और अकोला में भी पार्टी के पार्षदों ने जीत दर्ज की है. उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के वार्ड में भी शिवसेना (UBT) का पार्षद जीता है.

125 पार्षदों के लिए मतदाताओं का आभार

ओवैसी ने महाराष्ट्र के उन सभी मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने AIMIM के 125 पार्षदों को चुना. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत की भी सराहना की. ओवैसी ने कहा कि AIMIM की कामयाबी में हिंदू भाई, दलित और अन्य समुदायों का भी योगदान रहा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जीते हुए पार्षद जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.

पश्चिम महाराष्ट्र में प्रचार न कर पाने का अफसोस

उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का मलाल है कि वे पश्चिम महाराष्ट्र में जाकर प्रचार नहीं कर सके, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया. ओवैसी ने BJP शासित राज्यों पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि ओडिशा के बालासोर में मॉब लिंचिंग की घटना हुई है और वहां BJP की सरकार है. उन्होंने आरोप लगाया कि खुलेआम हत्याएं हो रही हैं.

मुसलमानों के साथ भेदभाव का दावा

ओवैसी ने कहा कि बैतूल में नईम साहेब स्कूल की इमारत को तोड़ा गया और BJP शासित राज्यों में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों की जान तक ली जा रही है.

पार्षदों से अंतिम अपील

ओवैसी ने AIMIM के सभी पार्षदों से अपील की कि वे पार्टी के फैसले का इंतजार करें और अनुशासन बनाए रखें. उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुट है और आगे का रास्ता सोच-समझकर तय किया जाएगा.