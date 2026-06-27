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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTET पेपर लीक पर भड़के ओवैसी, BJP सरकार पर साधा निशाना, पूछा- 'युवाओं को परेशान करने का जिम्मेदार कौन?'

TET पेपर लीक पर भड़के ओवैसी, BJP सरकार पर साधा निशाना, पूछा- 'युवाओं को परेशान करने का जिम्मेदार कौन?'

ओवैसी ने कहा है कि BJP नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार, जो भारतीय बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर गलत तरीक से अरेस्ट करने में माहिर है, टीईटी पेपर लीक को रोकने में नाकाम रही है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 27 Jun 2026 04:22 PM (IST)
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महाराष्ट्र में होने वाली टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी 2026 को टाल दिया गया है. इसकी वजह यहां एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो गया है. अब इस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. 

ओवैसी ने पूछा- इस पेपर लीक के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा

उन्होंने कहा कि कितनी गड़बड़ है. बीजेपी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार, जो भारतीय बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर गलत तरीक से अरेस्ट करने में माहिर है, टीईटी पेपर लीक को रोकने में नाकाम रही है. इस पेपर लीक के लिए किसे जिम्मेदारी ठहराया जाएगा? उन्होंने कहा कि यह सरकार की नाकामी है. इसकी वजह से हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. 

ये भी पढ़ें: सोनिया गांधी ने गाजा पर भारत के स्टैंड को लेकर लिखा आर्टिकल, भड़की BJP बोली- 'विदेश नीति पर वोटबैंक...'

अधिकारियों ने परीक्षा से जुड़ी क्या जानकारी साझा की है? 

न्यूज एजेंसी पीटीआई में छपी खबर के मुताबिक, अधिकारियों ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र में रविवार को होने वाली टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी का पेपर टाल दिया गया है. ठाणे जिले के भिवंडी में हुई छापेमारी में कुछ लोगों के पास असली प्रश्न पत्र से मिलते जुलते कई सवाल पाए गए थे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि परिषद पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है. 

उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता और गहन जांच होना है, इस वजह से 28 जून 2026 को होने वाली परीक्षा को टाल दिया गया है. इधर, ठाणे जिला प्रशासन ने कहा है कि यह मामला शनिवार तड़के सामने आया है. अब भिवंडी पुलिस ने परीक्षा पत्रों के बारे में अनधिकृत जानकारी रखने वाले लोगों के संबंध में मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई की है. 

ये भी पढ़ें: जब 2014 में जीत के बाद प्रणब मुखर्जी से मिले PM मोदी, पूर्व राष्ट्रपति ने पूछा था सिर्फ एक सवाल... शर्मिष्ठा मुखर्जी का लेख

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 27 Jun 2026 04:22 PM (IST)
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Asaduddin Owaisi News Paper Leak BJP Maharashtra
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