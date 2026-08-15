हैदराबाद में ओवैसी ने फहराया तिरंगा, कैसे मनाया स्वतंत्रता दिवस, देखें वीडियो

देशभर में शनिवार को 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया. इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी शहर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लिया. ओवैसी ने हैदराबाद के मोहम्मदिया कैप मार्ट में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी. यह कार्यक्रम शहर में AIMIM की ओर से आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा था. ओवैसी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हैदराबाद में कई स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. राष्ट्रीय पर्वों पर शहर के अलग-अलग इलाकों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होना उनकी पुरानी परंपरा रही है.

मोहम्मदिया कैप मार्ट में ओवैसी ने फहराया तिरंगा

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को मोहम्मदिया कैप मार्ट में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया. ध्वजारोहण के दौरान पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे. यह कार्यक्रम AIMIM की ओर से शहर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोहों की श्रृंखला का हिस्सा था. ओवैसी ने इस दौरान स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दीं.

#WATCH | Telangana | AIMIM President and Hyderabad MP Asaduddin Owaisi hoists the National Flag at the Mohammedia Cap Mart in Hyderabad on the occasion of 80th Independence Day pic.twitter.com/3kQ7nnjXjr — ANI (@ANI) August 15, 2026

GHMC के मांस की दुकानों को बंद रखने के आदेश पर जताई थी आपत्ति

ओवैसी का स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (GHMC) के उस आदेश की आलोचना की थी, जिसमें 15 अगस्त को बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया था. AIMIM प्रमुख ने GHMC के इस फैसले को “संवेदनहीन और असंवैधानिक” बताया था. उन्होंने तर्क दिया था कि इस तरह के प्रतिबंध लोगों की स्वतंत्रता, निजता, आजीविका, संस्कृति और पोषण के अधिकार का उल्लंघन करते हैं. इस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने GHMC से आदेश को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है. मामले की सुनवाई 13 अगस्त तक के लिए टाल दी गई थी.

गणतंत्र दिवस पर भी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे ओवैसी

इस साल की शुरुआत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था. उन्होंने चारमीनार के पास मदीना सर्कल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था. इसके अलावा ओवैसी ने लड़कियों के लिए संचालित इस्लामिक मदरसा मदरसा जामियातुल मोमिनात के साथ-साथ भोलाकपुर, याकूतपुरा और मोगलपुरा में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोहों में भी हिस्सा लिया था.

छोटे तिरंगों से सजी मोटरसाइकिल पर शहर में निकले थे ओवैसी

गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान ओवैसी को शहर में अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जाते हुए देखा गया था. उनकी मोटरसाइकिल को छोटे राष्ट्रीय ध्वजों से सजाया गया था. मदरसा जामियातुल मोमिनात में बुर्का पहने छात्राओं समेत विद्यार्थियों ने राष्ट्रगान गाया था. इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया था. इसी परंपरा के तहत इस बार स्वतंत्रता दिवस पर भी ओवैसी ने हैदराबाद के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और मोहम्मदिया कैप मार्ट में राष्ट्रीय ध्वज फहराया.