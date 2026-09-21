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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआई लव मोहम्मद... बोलकर अचानक क्यों रुके ओवैसी? कुछ सेकंड बाद क्या कहा

आई लव मोहम्मद... बोलकर अचानक क्यों रुके ओवैसी? कुछ सेकंड बाद क्या कहा

असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो नारा लगाते नजर आ रहे हैं. ओवैसी के इस वीडियो पर लोगों ने रिएक्ट भी किया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 21 Sep 2026 08:51 AM (IST)
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ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर में सियासी माहौल गर्म कर दिया. उन्होंने कानपुर में रैली के दौरान आई लव मोहम्मद के नारे लगाए. आई लव मोहम्मद को लेकर राजनीतिक विवाद हो चुका है. अब ओवैसी ने फिर से मुद्दे को उठा दिया है. उन्होंने रैली के दौरान विपक्षी दलों को विधानसभा चुनाव 2027 में साथ आने के लिए भी कहा.

ओवैसी ने कानपुर की रैली में कहा, 'जब प्यार करते हुए मजलिस से तो दिल खोलकर बोले, क्या बोलेंगे, आई लव मोहम्मद.' ओवैसी ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की और जनता ने भी उनका खूब साथ दिया. ओवैसी नारा लगाने के बाद कुछ सेकंड रुके और जनता से पूछा कि क्या बोलेंगे आप. इस पर उन्होंने फिर से 'आई लव मोहम्मद' कहा.

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इस नारे पर बीते साल खूब विवाद हुआ था. अब ओवैसी ने विधानसभा चुनाव से पहले फिर मुद्दे को उठा दिया है. ओवैसी ने इस वीडियो को एक्स पर भी शेयर किया है, जिस पर लोगों ने कई तरह के रिएक्शन दिए हैं.

विपक्ष के साथ गठबंधन को तैयार ओवैसी

ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लौटने से रोकने के लिए विपक्षी दलों से हाथ मिलाने की पेशकश की. ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी किसी संभावित राजनीतिक गठबंधन की घोषणा करने से पहले आगामी दो अक्टूबर तक इंतजार करेगी. औवैसी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर सरकार बनने से रोकने के इच्छुक दलों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है.


उन्होंने कहा, 'हम भी नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बने. अगर आप भाजपा को फिर से सरकार बनाने से रोकना चाहते हैं, तो आइए और एआईएमआईएम के साथ हाथ मिलाइए.'

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About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 21 Sep 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Uttar Pradesh AIMIM INDIA
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