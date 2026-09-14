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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअमित शाह के UCC ऐलान पर ओवैसी ने दिया चैलेंज - 'हिम्मत है तो...'

अमित शाह के UCC ऐलान पर ओवैसी ने दिया चैलेंज - 'हिम्मत है तो...'

यूसीसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिए बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवौसी ने निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह केवल मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 14 Sep 2026 05:31 PM (IST)
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AIMIM चीफ असदुद्दीन औवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के NDA शासित सभी 21 राज्यों में 2029 से पहले यूसीसी लागू करने के ऐलान पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने शाह, BJP और RSS गैर-हिंदुओं पर हिंदू कानून थोपने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि यह केवल मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है. औवैसी ने गोवा में यूसीसी को लागू करने की चुनौती भी दी.

उन्होंने कहा, 'गोवा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. मैं अमित शाह, BJP और RSS को चुनौती देता हूं. आगे बढ़िए और वहां UCC लागू करके दिखाइए. ओवैसी ने आगे कहा, गोवा में खड़े होकर घोषणा कीजिए कि आप वहां भी वही यूसीसी कानून लागू करेंगे जो आपने उत्तराखंड, गुजरात और असम में लागू किया है. क्या आप सचमुच इसे गोवा में लागू करेंगे? कर लीजिए लेकिन आप नहीं करेंगे.'

संविधान के उल्लंघन का लगाया आरोप

हैदरादबाद सांसद ने कहा, 'सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि BJP समानता के लिए UCC नहीं ला रही है. उन्होंने अपने राज्यों और सरकारी स्तर पर UCC सिर्फ भारत के 18 करोड़ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए लागू किया है. ऐसा करके BJP और अमित शाह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता), 14 (समानता का अधिकार), 26 और 29 का उल्लंघन कर रहे हैं.'

'हिंदू कानून थोपने की कोशिश'

ओवैसी ने आगे कहा, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी और आरएसएस गैर-हिंदुओं पर हिंदू कानून थोपने की कोशिश कर रहे हैं. एआईएमआईएम चीफ ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि खुद मोदी सरकार द्वारा गठित लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि UCC भारत के लिए न तो जरूरी है और न ही चाहने योग्य है. उन्होंने कहा, इस देश की आत्मा और भावना अनेकतावाद है.

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शाह ने UCC को लेकर किया ऐलान

गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार (13 सितंबर) को ऐलान किया था कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के सभी 21 राज्यों में साल 2029 से पहले यूसीसी लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए जरूरी प्रयास किए जाएंगे.शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी पहले ही लागू किया जा चुका है और अब भाजपा-एनडीए शासित सभी राज्यों में इसे लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि 2029 से पहले यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi UCC AMIT SHAH
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