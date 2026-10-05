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यूपी चुनाव: AIMIM ने इस सीट से घोषित किया प्रत्याशी, ओवैसी ने किसे दिया टिकट?
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने भिनगा सीट से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. AIMIM ने यहां से दद्दन खान को प्रत्याशी बनाया है. ओवैसी ने सोमवार को उनके नाम की घोषणा की.
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