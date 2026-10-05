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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियायूपी चुनाव: AIMIM ने इस सीट से घोषित किया प्रत्याशी, ओवैसी ने किसे दिया टिकट?

यूपी चुनाव: AIMIM ने इस सीट से घोषित किया प्रत्याशी, ओवैसी ने किसे दिया टिकट?

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 05 Oct 2026 08:48 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने भिनगा सीट से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. AIMIM ने यहां से दद्दन खान को प्रत्याशी बनाया है. ओवैसी ने सोमवार को उनके नाम की घोषणा की.

 

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 08:48 PM (IST)
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