West Bengal: बंगाल में ओवैसी की AIMIM का सूपड़ा साफ, हुमायूं कबीर को मिली खुशखबरी 

West Bengal Assembly Election Results 2026: बिहार में अपने शानदार प्रदर्शन से चौंकाने वाले असदुद्दीन ओवैसी का सूपड़ा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह साफ हो गया है. शुरुआती रुझानों में उनकी पार्टी AIMIM एक भी सीट पर लीड नहीं कर रही है, वहीं बीजेपी के साथ सांठगांठ करने के आरोपों में घिरे हुमायूं कबीर को रुझानों में खुशखबरी मिल रही है.

आम जनता उन्नयन पार्टी के उम्मीदवार हुमायूं कबीर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त बना ली है. ताजा रुझानों में वह अपने प्रतिद्वंद्वियों से काफी आगे निकल चुके हैं, जिससे उनकी जीत की संभावना मजबूत होती दिख रही है. अब तक के आंकड़ों के अनुसार हुमायूं कबीर को 6405 वोट मिले हैं और वह 2890 वोटों की बड़ी बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं. उनकी यह बढ़त उन्हें अन्य उम्मीदवारों से काफी आगे ले जाती दिख रही है.

अन्य उम्मीदवारों की स्थिति

ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की साहिना मोमताज खान 3515 वोटों के साथ 2890 वोटों से पीछे हैं.

कांग्रेस के मतिउर रहमान को 1132 वोट मिले हैं और वे 5273 वोटों से पीछे चल रहे हैं.

स्वतंत्र उम्मीदवार हुमायूं कबीर सेख को 98 वोट मिले हैं और वे 6307 वोटों से पीछे हैं.

रामिज राजा बिस्वास (निर्दलीय) 164 वोटों के साथ 6241 वोटों से पीछे हैं.

हबीबुर रहमान मंडल (सोहेल) (रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी) को 41 वोट मिले हैं और वे 6364 वोटों से पीछे हैं.

सूरज एसके (भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी) को 74 वोट मिले हैं और वे 6331 वोटों से पीछे हैं.

राणा मंडल (भारतीय जनता पार्टी) 1603 वोटों के साथ 4802 वोटों से पीछे चल रहे हैं.

अब्दुस सलाम (एसयूसीआई कम्युनिस्ट) को 145 वोट मिले हैं और वे 6260 वोटों से पीछे हैं.

मोतीउर रहमान मुंशी (निर्दलीय) को 47 वोट मिले हैं और वे 6358 वोटों से पीछे चल रहे हैं.

NOTA (नोटा) को 74 वोट मिले हैं.





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