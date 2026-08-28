UP चुनाव में AIMIM की एंट्री पक्की! ओवैसी बोले- ‘वोट काटने...'
UP चुनाव 2027 को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि AIMIM चुनाव जरूर लड़ेगी. सीटों की संख्या अभी तय नहीं है. जानें वोट काटने वाली पार्टी के आरोप पर ओवैसी ने क्या कहा.
हैदराबाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेगी. हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि AIMIM कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी.
ओवैसी ने कहा कि अगर पार्टी पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करती है तो जल्द ही यह साफ हो जाएगा कि AIMIM किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कितने उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में पार्टी का संगठन पहले से काफी मजबूत हुआ है.
'वोट काटने वाली पार्टी' के आरोप पर ओवैसी का जवाब
AIMIM पर अक्सर चुनाव में वोट काटने वाली पार्टी होने का आरोप लगाया जाता है. ओवैसी ने इस धारणा को खारिज करते हुए कहा कि अब जनता के बीच पार्टी को लेकर सोच बदल रही है. उनके मुताबिक, लोगों को लगने लगा है कि AIMIM एक राजनीतिक विकल्प के रूप में सामने आ सकती है. ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी पर बार-बार लगाए जाने वाले आरोपों से लोगों के बीच एक अलग तरह की राजनीतिक समझ बन रही है. उन्होंने विपक्षी दलों की राजनीति और उनके सेक्युलरिज्म के दावों पर भी सवाल उठाए.
बिहार चुनाव का दिया उदाहरण
AIMIM प्रमुख ने अपने दावे के समर्थन में बिहार चुनाव का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बिहार में पार्टी के प्रदर्शन ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भरोसा बढ़ाया है. इससे उत्तर प्रदेश में भी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद मजबूत हुई है. ओवैसी ने इससे पहले भी यूपी चुनाव को लेकर कहा था कि AIMIM को मजबूत करने की जरूरत है और पार्टी उत्तर प्रदेश में बिहार जैसी सफलता दोहराने की कोशिश करेगी.
यूपी में कई विधायक जीतने का दावा
ओवैसी ने दावा किया कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में AIMIM के कई उम्मीदवार जीतकर विधायक बन सकते हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी का संगठन मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में चुनावी तस्वीर और साफ होगी. हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि AIMIM कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसे कितनी सीटों पर सफलता मिलेगी. फिलहाल पार्टी ने सीटों की अंतिम संख्या घोषित नहीं की है.
सीटों को लेकर अभी फैसला बाकी
ओवैसी के मुताबिक, AIMIM ने अभी चुनाव लड़ने वाली सीटों की संख्या तय नहीं की है. पार्टी के संगठन और चुनावी स्थिति को देखते हुए आगे फैसला लिया जाएगा. इससे पहले जून में AIMIM की ओर से यूपी की करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सामने आई थी, लेकिन ओवैसी के ताजा बयान में सीटों की संख्या को अभी अंतिम रूप नहीं दिए जाने की बात कही गई है.