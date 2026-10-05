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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'देश और यूपी का मुसलमान तुम्हारी...', इंडिया गठबंधन पर भड़के ओवैसी

'देश और यूपी का मुसलमान तुम्हारी...', इंडिया गठबंधन पर भड़के ओवैसी

ओवैसी ने आरोप लगाया कि जब यूपी में मदरसों को बंद किया जा रहा था तब विपक्ष वालों ने अपनी आंखें बंद कर ली. विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारत का मुसलमान आपकी निजी संपत्ति नहीं है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 05 Oct 2026 11:43 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा से पहले हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है. सपा और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश या पूरे भारत का मुसलमान आपकी निजी संपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा कि यूपी में तीसरी बार बीजेपी की सरकार को बनने से रोकना है तो ओवैसी गठबंधन करने के लिए तैयार है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी समझने की कोशिश न करें.

विपक्ष पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा, 'सपा वालों और जो तुम्हारे साथ जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं वो याद रखो की देश का या फिर उत्तर प्रदेश का 19 करोड़ मुसलमान तुम्हारी बपौती नहीं है. ये याद रखो. हम इंसान हैं वोटर नहीं हैं. तुम अगर हमको बपौती समझते हो तो तुमको आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा. तुमने हमारे ख्वाबों को चकनाचूर करके अपना महल बनाया. जब यहां मदरसों को बंद किया जा रहा था तो तुमने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी जुबानों काो गूंगा कर दिया.'

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सपा को ओवैसी की चेतावनी

उन्होंने कहा, 'मेरे बुजुर्गों मेरी आपसे अपील है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए. बीजेपी को यकीनन रोकना है. यहां तीसरी बार बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए. अगर वे समझौता करने चाहते हैं तो ओवैसी और मजलिस तैयार है. अगर कोई इस निमंत्रण या प्रस्ताव को कमजोरी समझता है तो याद रखे, यह कमजोरी की निशानी नहीं है. यह हमारी ताकत और बड़प्पन की निशानी है कि हम आपकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं. अगर आप इस हाथ को ठुकराते हैं तो ध्यान से सुनो सपा वालों, यह हाथ बहुत ताकतवर है, यह आपके गले की नसें भी तोड़ सकता है.'

आओ साथ मिलकर चुनाव लड़ें: ओवैसी

AIMIM चीफ ने कहा, 'हम भी नहीं चाहते कि हिंदुत्व की विचारधारा मानने वाली बीजेपी तीसरी बार सरकार में आए. आओ साथ मिलकर चुनाव लड़ें. अगर आप हमारा प्रस्ताव नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, AIMIM चुनाव लड़ेगी. बिहार में भी हमने कहा था कि आओ हमसे हाथ मिला लो. हमने छह सीटें जीती. आपने मेरे 4 विधायक को तोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया. सीमांचल की जनता को सलाम.'

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 05 Oct 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi AIMIM INDIA ALLIANCE
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