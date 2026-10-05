'देश और यूपी का मुसलमान तुम्हारी...', इंडिया गठबंधन पर भड़के ओवैसी

उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा से पहले हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम (AIMIM) चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है. सपा और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश या पूरे भारत का मुसलमान आपकी निजी संपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा कि यूपी में तीसरी बार बीजेपी की सरकार को बनने से रोकना है तो ओवैसी गठबंधन करने के लिए तैयार है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी समझने की कोशिश न करें.

विपक्ष पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा, 'सपा वालों और जो तुम्हारे साथ जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं वो याद रखो की देश का या फिर उत्तर प्रदेश का 19 करोड़ मुसलमान तुम्हारी बपौती नहीं है. ये याद रखो. हम इंसान हैं वोटर नहीं हैं. तुम अगर हमको बपौती समझते हो तो तुमको आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा. तुमने हमारे ख्वाबों को चकनाचूर करके अपना महल बनाया. जब यहां मदरसों को बंद किया जा रहा था तो तुमने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी जुबानों काो गूंगा कर दिया.'

सपा को ओवैसी की चेतावनी

उन्होंने कहा, 'मेरे बुजुर्गों मेरी आपसे अपील है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए. बीजेपी को यकीनन रोकना है. यहां तीसरी बार बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए. अगर वे समझौता करने चाहते हैं तो ओवैसी और मजलिस तैयार है. अगर कोई इस निमंत्रण या प्रस्ताव को कमजोरी समझता है तो याद रखे, यह कमजोरी की निशानी नहीं है. यह हमारी ताकत और बड़प्पन की निशानी है कि हम आपकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं. अगर आप इस हाथ को ठुकराते हैं तो ध्यान से सुनो सपा वालों, यह हाथ बहुत ताकतवर है, यह आपके गले की नसें भी तोड़ सकता है.'

आओ साथ मिलकर चुनाव लड़ें: ओवैसी

AIMIM चीफ ने कहा, 'हम भी नहीं चाहते कि हिंदुत्व की विचारधारा मानने वाली बीजेपी तीसरी बार सरकार में आए. आओ साथ मिलकर चुनाव लड़ें. अगर आप हमारा प्रस्ताव नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, AIMIM चुनाव लड़ेगी. बिहार में भी हमने कहा था कि आओ हमसे हाथ मिला लो. हमने छह सीटें जीती. आपने मेरे 4 विधायक को तोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया. सीमांचल की जनता को सलाम.'