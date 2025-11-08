AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर ABP न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी और महागठबंधन दोनों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सीमांचल क्षेत्र में बीस साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास के अभाव, जंगलराज और स्थानीय मुद्दों की अनदेखी पर सवाल उठाए. ओवैसी ने कहा कि जनता ने पहले चरण में किसे वोट दिया यह तो स्पष्ट नहीं, लेकिन जनता ने इशारा जरूर कर दिया है.

उन्होंने सीमांचल के विकास पर सवाल उठाते हुए कहा, “बीस साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सीमांचल के लिए उन्होंने कोई एम्स नहीं बनाया, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई और कोई ठोस विकास कार्य नहीं किया. बीस साल में उन्होंने सीमांचल के लोगों के लिए क्या किया?”

AIMIM चीफ ने आरजेडी पर साधा निशाना

जंगलराज पर प्रतिक्रिया देते हुए AIMIM चीफ ने कहा, “पहले बिहार के लोगों ने लालू राज में जंगलराज देखा, अब उनकी सरकार है और आज भी जंगलराज जारी है.” वहीं, घुसपैठियों के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी को घेरा और कहा, “बीएसएफ किसके पास है, सरकार किसकी है, घुसपैठियों को कौन रोकेगा? इन सवालों का जवाब ये लोग क्यों नहीं देते?”

ओवैसी ने बुर्के और भूराबाल जैसे विवादित बयानों पर कहा कि यह सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश है. उन्होंने सीमांचल में स्थानीय प्रतिनिधित्व की कमी पर भी सवाल उठाया और कहा, “सीमांचल का कोई बेटा या बेटी राज्यपाल या मुख्यमंत्री नहीं है. सीमांचल के लोग समझदार हैं और इस बार जनता का प्यार हमें जरूर मिलेगा.”

राहुल गांधी के बयान पर दी प्रतिक्रिया

राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, “वे सिर्फ मुसलमानों को दरी बिछाने वाला समझते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. बिहार के लोग अब समझ चुके हैं कि चुनाव में स्थानीय मुद्दों और विकास की ओर ध्यान देना जरूरी है.”

ये भी पढ़ें-

प्रधानमंत्री मोदी ने 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, काशी से देश को दी बड़ी सौगात