ओवैसी के वकील ने SC से वक्फ अधिनियम पर सुनवाई करने का किया आग्रह, कहा- 'मुस्लिमों के अधिकार...'

वक्फ (संशोधन) अधिनियम को कानूनी चुनौती देने के मामले में एक अहम घटनाक्रम के तहत, AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता निजाम पाशा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय करने का आग्रह किया. उन्होंने चेतावनी दी कि इस अधिनियम के लागू रहने से गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं.

पाशा ने अदालत को बताया कि 'लिमिटेशन एक्ट' (परिसीमा अधिनियम) लागू होने से, वे वक्फ संपत्तियां जो तय समय-सीमा के भीतर परिभाषित नहीं की गई हैं, तुरंत प्रभावित होंगी. उन्होंने यह भी बताया कि 'वक्फ-बाय-यूजर' संपत्तियों पर असर पड़ रहा है और इस मामले में लगभग डेढ़ साल पहले एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था. उन्होंने कहा, "अगर इन मामलों पर सुनवाई नहीं हुई, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे. मैं बस सुनवाई के लिए एक तारीख की मांग कर रहा हूं."

देरी से हो रही मुस्लिमों के हितों की क्षति

अदालत में दी गई दलीलों के अनुसार, याचिकाकर्ता पक्ष को चिंता है कि सुनवाई में देरी से वक्फ संपत्तियों और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को अपूरणीय क्षति हो रही है. पहले पारित किया गया अंतरिम आदेश अभी भी लागू है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अंतिम सुनवाई न होने के कारण बनी अनिश्चितता वक्फ संस्थानों और उनसे जुड़ी संपत्तियों को प्रभावित कर रही है.

वकील ने इस बात पर जोर दिया कि 'वक्फ-बाय-यूजर' संपत्तियां यानी वे संपत्तियां जिनका लंबे समय से धार्मिक या धर्मार्थ कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है. इस नए कानून के तहत विशेष रूप से खतरे में हैं.

वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता होगी कमजोर

सुप्रीम कोर्ट वक्फ (संशोधन) अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें ओवैसी भी एक प्रमुख याचिकाकर्ता हैं. विपक्षी दलों और अल्पसंख्यक संगठनों ने इस अधिनियम की आलोचना की है. उनका तर्क है कि यह वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करता है और वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता को कमजोर करता है.

वहीं, सरकार ने इन संशोधनों का बचाव करते हुए कहा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ये जरूरी हैं. सुनवाई की तारीख पर अदालत का फैसला इस कानूनी लड़ाई की आगे की दिशा तय करने में निर्णायक होगा. उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो जाएगा, और याचिकाकर्ता पक्ष को आशा है कि अदालत जल्द से जल्द इस पर विचार करेगी. इस मामले का नतीजा देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर दूरगामी प्रभाव डालेगा.