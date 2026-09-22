‘लव गुरु’ अंदाज में ओवैसी, कहा- आई लव यू माय डियर जरूर कहना

AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक कार्यक्रम में अलग अंदाज देखने को मिला. राजनीतिक मुद्दों पर बोलने वाले ओवैसी ने इस बार शादीशुदा जिंदगी और पति-पत्नी के रिश्ते को लेकर बात की. उन्होंने लोगों से अपनी पत्नी के प्रति प्यार खुलकर जाहिर करने की सलाह दी.

ओवैसी ने कहा कि पति को अपनी पत्नी से प्यार का इजहार करने में झिझकना नहीं चाहिए. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि सुबह उठने के बाद, दिन में और रात को सोने से पहले पत्नी की आंखों में देखकर उसे ‘आई लव यू माय डियर’ जरूर कहना चाहिए. इससे जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कैप्शन पर लिखा कि अपनी बीवी से मोहब्बत करो और मोहब्बत का इजहार भी करो.

Apni Biwi se mohabbat karo aur mohabbat ka izhaar bhi karo. pic.twitter.com/g8fckJiodM — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) September 22, 2026

पत्नी से प्यार जताने की दी सलाह

ओवैसी ने कहा कि घर में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव बनाने के बजाय पति-पत्नी को एक-दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से रहना चाहिए. उनके मुताबिक, समय-समय पर प्यार का इजहार करने से रिश्ते में अपनापन बना रहता है. उन्होंने लोगों से कहा कि पत्नी की आंखों में आंख डालकर प्यार का इजहार करें. उनके इस अंदाज पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी और माहौल हल्का-फुल्का हो गया.

भोपाल के कार्यक्रम का भी किया जिक्र

ओवैसी ने हाल में भोपाल में हुए अपने कार्यक्रम का भी जिक्र किया. वहां उन्होंने शादी और निकाह से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी थी. भोपाल के कार्यक्रम में उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC और मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर भी अपनी राय रखी थी. कानपुर के कार्यक्रम में हालांकि उनका फोकस पति-पत्नी के रिश्ते और घर में प्यार बनाए रखने पर रहा. उन्होंने कहा कि परिवार में आपसी सम्मान और प्यार से माहौल बेहतर बनाया जा सकता है.