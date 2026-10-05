'मुस्लिम वोटर हैं इसलिए नाम हटाए गए तो...', ओवैसी ने SIR पर दी चेतावनी

AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा द्वारा मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाकर बड़ी संख्या में 'फॉर्म 7' एप्लीकेशन जमा करने पर चिंता जताई थी. इस मामले में एक अहम घटनाक्रम के तहत, तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) सी. सुदर्शन रेड्डी ने शनिवार को कहा कि "मुशीराबाद और गोशामहल निर्वाचन क्षेत्रों में विवादित फॉर्म अधूरे या ठीक से नहीं भरे पाए गए थे, इसलिए उन्हें खारिज कर दिया गया."

CEO का यह बयान तब आया, जब ओवैसी ने आरोप लगाया कि BJP सदस्यों ने चल रहे 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) के दौरान वोटर लिस्ट से मुस्लिम वोटरों के नाम हटवाने के लिए कई प्रिंटेड 'फॉर्म 7' एप्लीकेशन जमा किए थे.

CEO ने कहा फॉर्म्स ठीक से नहीं भरे गए

CEO के अनुसार, जिन फॉर्म्स पर शक था, उनकी जांच की गई और पाया गया कि वे जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करते थे. उन्होंने कहा कि फॉर्म या तो अधूरे थे या ठीक से नहीं भरे गए थे, इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया गया. CEO की इस सफाई को मुस्लिम वोटरों के नाम जान-बूझकर हटाने के आरोपों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है. जिससे राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था. AIMIM ने इस मामले की जांच और 'फॉर्म 7' प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

AIMIM मुस्लिमों के वोट बचाएगी

ओवैसी ने आरोप लगाया था कि मुशीराबाद में एक BJP बूथ लेवल असिस्टेंट मुस्लिम नाम हटाने वाले फॉर्म के पीछे था. गोशामहल में एक BLO ने ऐसा फॉर्म लेने से इनकार कर दिया था. उन्होंने चुनाव आयोग को चेतावनी दी थी कि वह BJP को 'फॉर्म 7' का गलत इस्तेमाल न करने दे और कहा कि अगर असली वोटरों के नाम सिर्फ इसलिए हटाए गए कि वे मुस्लिम हैं, तो AIMIM चुप नहीं बैठेगी. विवादित फॉर्म खारिज होने के CEO के बयान को AIMIM के रुख की पुष्टि के तौर पर देखा जा रहा है.

जनता से BLOs का सहयोग करने की अपील

CEO ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग यह पक्का करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी असली वोटर को वोट देने के अधिकार से वंचित न किया जाए और SIR प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो. उन्होंने जनता से अपील की कि वे घबराएं नहीं और वेरिफिकेशन प्रक्रिया में BLOs का सहयोग करें. SIR को लेकर राजनीतिक विवाद जारी रहने की उम्मीद है, जिसमें विपक्षी पार्टियां ज्यादा पारदर्शिता की मांग कर रही हैं और सत्ताधारी BJP इस प्रक्रिया का बचाव करते हुए इसे संवैधानिक प्रक्रिया बता रही है. SIR प्रक्रिया के आगे बढ़ने के साथ ही और जानकारी का इंतजार है.