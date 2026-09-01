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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहिट-एंड-रन केस: मशहूर आर्ट डायरेक्टर का बेटा गिरफ्तार, पैदल यात्री की मौत

हिट-एंड-रन केस: मशहूर आर्ट डायरेक्टर का बेटा गिरफ्तार, पैदल यात्री की मौत

टॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर आनंद साई के बेटे संदीप पर आरोप है कि वह उस SUV को चला रहा था, जिसने रायदुर्गम इलाके में एक पैदल यात्री को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 01 Sep 2026 07:23 PM (IST)
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तेलंगाना में एक जानलेवा हिट-एंड-रन मामले में साइबराबाद पुलिस ने टॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर आनंद साई के बेटे संदीप को गिरफ्तार किया है. उस पर आरोप है कि वह उस SUV को चला रहा था, जिसने रायदुर्गम इलाके में एक पैदल यात्री को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई. यह घटना ORR रोटरी को खजागुडा गांव से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर हुई, जहां 35 वर्षीय नंदूलाल पैदल चल रहे थे, तभी एक इनोवा कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.

पुलिस के अनुसार, 21 वर्षीय लॉ स्टूडेंट जैद शाह कादरी घायल व्यक्ति की मदद के लिए रुके और उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार महिंद्रा गाड़ी ने उन दोनों को टक्कर मार दी. नंदूलाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कादरी गंभीर रूप से घायल हो गए (उनका पैर टूट गया है) और गचीबोवली के एक प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. महिंद्रा का ड्राइवर, जिसकी पहचान संदीप के तौर पर हुई है, बिना रुके मौके से भाग गया.

हिट-एंड-रन के आरोपों में केस दर्ज

रायदुर्गम पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली और संदीप को गिरफ्तार कर लिया. संदीप, TTD बोर्ड के सदस्य और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के करीबी दोस्त आनंद साई का बेटा है. पुलिस ने हिट-एंड-रन के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है और दुर्घटना के सही हालात का पता लगाने के लिए सर्विलांस कैमरे के फुटेज की जांच कर रही है. मारे गए पैदल यात्री की पहचान की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है.

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मामले की जांच जारी

फिलहाल जांच चल रही है पुलिस संदीप से पूछताछ कर रही है और उन घटनाओं के क्रम का विश्लेषण कर रही है, जिनकी वजह से यह हादसा हुआ. आरोपी का फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ाव होने के कारण इस मामले ने सबका ध्यान खींचा है, हालांकि पुलिस ने कहा है कि कोई खास रियायत नहीं दी जाएगी और कानूनी प्रक्रिया कानून के मुताबिक ही आगे बढ़ेगी. जांच आगे बढ़ने के साथ और जानकारी का इंतजार है.

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Published at : 01 Sep 2026 07:23 PM (IST)
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