एक हफ्ते में दो बड़े तूफान, देशभर में दिख रहा असर, अल नीनो और गर्म समुद्र ने बढ़ाया खतरा?

आंध्र प्रदेश के तट पर एक ही हफ्ते में दो गंभीर चक्रवात आने के पीछे कोई तय पैटर्न नहीं है बल्कि यह एक संयोग है लेकिन साथ ही इस साल अल नीनो चल रहा है अक्टूबर-नवंबर वैसे भी तूफानों का मौसम होता है और समुद्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है. ये तीनों बातें मिलकर ऐसे तूफानों के लिए माहौल तैयार कर रही हैं.

ABP न्यूज से बातचीत में IMD महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा ने कहा कि दो तूफानों का एक साथ आना रैंडम है. उन्होंने कहा कि यह अल नीनो वाला साल है और अक्टूबर-नवंबर में ऐसे तूफान देखने को मिलते हैं. समुद्र का तापमान भी बढ़ रहा है. देश के बाकी मौसम पर असर को लेकर उन्होंने कहा कि ये तूफान सीधा असर तो नहीं डालते लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर पूरे मौसम सिस्टम पर असर डालते हैं क्योंकि देश के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय हैं

पांच दिन में दो तूफान

अर्नब 28 अक्टूबर को तड़के 2 से 8 बजे के बीच बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में आंध्र तट से टकराया था. तब हवा की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा थी और झोंके 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचे थे. अर्नब इस साल का पहला चक्रवात था. इसके ठीक पांच दिन बाद मुरासु 3 नवंबर की सुबह ओंगोल के पास तट पार कर गया. दोनों तूफानों के लैंडफॉल वाली जगहों के बीच सीधी दूरी करीब 268 किलोमीटर है.

इस बार का अल नीनो कितना ताकतवर

IMD के मुताबिक इस वक्त प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति बनी हुई है और नवंबर-दिसंबर में भी यह बनी रहेगी. IMD का अनुमान है कि जनवरी-मार्च 2027 तक भी ताकतवर अल नीनो बना रह सकता है.

विश्व मौसम संगठन यानी WMO के आंकड़े बताते हैं कि अल नीनो वाले इलाके में समुद्र का तापमान जून में सामान्य से 1.6 डिग्री ज्यादा था जो अगस्त में 2.5 डिग्री ज्यादा हो गया. अक्टूबर से दिसंबर के बीच यह सामान्य से करीब 3.7 डिग्री ज्यादा रहने का अनुमान है जो 2015-16 के 2.6 डिग्री के पिछले रिकॉर्ड से भी ऊपर होगा.

अल नीनो का आंध्र से क्या लेना-देना

अल नीनो से बंगाल की खाड़ी में तूफानों की गिनती बढ़े यह जरूरी नहीं है लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यह तय करता है कि तूफान कहां बनेंगे और किस तरफ जाएंगे. अल नीनो वाले सालों में तूफान भूमध्य रेखा के ज्यादा करीब बनते हैं जिससे उनके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर टकराने की संभावना बढ़ जाती है. आम तौर पर ये तूफान ओडिशा और बंगाल की तरफ जाते हैं.

समुद्र गर्म क्यों बना रहा

आम तौर पर एक बड़ा तूफान समुद्र की गहराई से ठंडा पानी ऊपर ले आता है जिससे सतह ठंडी हो जाती है और तुरंत दूसरा तूफान बनना मुश्किल हो जाता है लेकिन इस बार अर्नब के बाद भी समुद्र की सतह काफी गर्म बनी रही. गहराई में जमा गर्मी ने सतह को जल्दी फिर से गर्म कर दिया. हवा में नमी ज्यादा रही और तूफान को तोड़ने वाली विंड शियर कम रही.

IMD के मुताबिक हिंद महासागर में भूमध्य रेखा के पास पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में समुद्र का तापमान सामान्य से ज्यादा है.

इसके अलावा मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन यानी MJO नाम की मौसमी लहर इस वक्त फेज 3 में है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बादल बनने और तूफान पैदा होने के लिए अनुकूल है. IMD ने 29 अक्टूबर को ही अनुमान लगा दिया था कि अंडमान सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र 31 अक्टूबर तक डिप्रेशन बनेगा और आंध्र तट की ओर बढ़ेगा. यही आगे चलकर मुरासु बना.

देश के मौसम पर अप्रत्यक्ष असर कैसे

IMD महानिदेशक की बात को अर्नब के उदाहरण से समझा जा सकता है. तट पार करने के बाद अर्नब कमजोर होकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा की तरफ बढ़ा. उस वक्त उत्तर-पश्चिम भारत पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय था. IMD ने बताया था कि अर्नब के बचे हुए कम दबाव क्षेत्र और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आपस में मिलने से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल में बादल और बारिश बढ़ सकती है.

उत्तर बिहार में 30 अक्टूबर को कहीं-कहीं बेहद भारी बारिश का अनुमान भी जताया गया था. इससे पहले 25 अक्टूबर को एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पंजाब, हरियाणा में ओले गिरे थे.

यानी बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान जब जमीन पर कमजोर होता है तो उसकी नमी उत्तर की तरफ जाकर पश्चिम से आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मिल सकती है और उन इलाकों में भी बारिश करा सकती है जहां तूफान सीधे नहीं पहुंचा.

मुरासु का असर कहां तक

मुरासु के असर से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है. छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है. महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है. वहीं दिल्ली-NCR, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मौसम सूखा और धूप वाला रहेगा. एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है.

नवंबर कैसा रहेगा

IMD के नवंबर के पूर्वानुमान के मुताबिक तमिलनाडु, आंध्र, केरल समेत दक्षिण भारत में इस महीने सामान्य से कम बारिश होगी. पूरे देश में भी बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है. हिमालय की तलहटी वाले कुछ इलाकों को छोड़कर ज्यादातर देश में दिन का तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा. मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों को छोड़कर ज्यादातर जगहों पर रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगा यानी इस बार सर्दी देर से आ सकती है. IMD के मुताबिक 11 नवंबर तक देश में कहीं भी शीतलहर की संभावना नहीं है.

बारिश पहले से ही कम है. 1 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच देश में सामान्य से 48 फीसदी कम बारिश हुई.

किसानों पर दोहरी मार

आंध्र में अर्नब से हुए नुकसान का शुरुआती अनुमान 12 जिलों में करीब 4,700 करोड़ रुपये है. अब मुरासु ने फिर से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है. IMD ने तटीय आंध्र के किसानों को सलाह दी है कि धान, अरहर, मक्का, कपास के खेतों से जल्दी पानी निकालें और बारिश थमने तक रबी की बुवाई टाल दें.

पहले भी हुआ है ऐसा

एक हफ्ते के अंदर दो गंभीर चक्रवात आना बहुत कम होता है. 1891 से अब तक के रिकॉर्ड में ऐसे गिने-चुने मामले हैं. सबसे बड़ी मिसाल अक्टूबर 1999 की है जब 17-18 अक्टूबर को एक बहुत गंभीर चक्रवात दक्षिणी ओडिशा से टकराया और करीब 11 दिन बाद सुपर साइक्लोन आया. आंध्र में ही नवंबर 2013 में हेलेन और लेहर नाम के दो चक्रवात एक हफ्ते के फर्क पर टकराए थे.

क्या जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार

किसी एक तूफान को सीधे जलवायु परिवर्तन से जोड़ना ठीक नहीं है. लेकिन शोध बताते हैं कि गर्म होते समुद्र तूफानों को तेजी से ताकतवर बनने और देर तक टिके रहने में मदद कर रहे हैं. बंगाल की खाड़ी पिछले कई दशकों से लगातार गर्म हो रही है.