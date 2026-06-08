पुलिस के मुताबिक, मेडक शहर में एक आर्मी जवान की कथित तौर पर उसकी पत्नी और उसके परिवार के तीन सदस्यों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. यह घटना कथित तौर पर एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर (शादी के बाहर किसी और से संबंध) के शक को लेकर हुए झगड़े के बाद हुई. मृतक की पहचान पोन्नम कुमार के तौर पर हुई है, जो आर्मी में तैनात थे और छुट्टी पर घर आए हुए थे. घटना उनके घर पर हुई, जहाँ उन्हें कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया, जिसके बाद हिंसक झगड़ा हुआ और उनकी मौत हो गई.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कुमार के किसी दूसरी महिला के साथ निजी संबंधों के शक को लेकर परिवार में तनाव चल रहा था. मामला तब और बिगड़ गया जब उनकी पत्नी ने उन्हें घर के अंदर दो महिलाओं के साथ निजी स्थिति में पकड़ा. इस बात का पता चलने पर तीखी बहस हुई जो जल्द ही बढ़ गई. गुस्से में आकर, पत्नी, उसके माता-पिता और भाई ने कथित तौर पर कुमार के साथ मारपीट की.

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जवान की मौत

जांच करने वालों का मानना है कि मारपीट कुछ समय तक जारी रही, जिससे कुमार को गंभीर चोटें आईं, जब तक स्थिति काबू में आई, तब तक हमले में लगी चोटों के कारण उनकी मौत हो चुकी थी. इस घटना ने इलाके के लोगों को चौंका दिया, क्योंकि कुमार आर्मी में थे और हाल ही में छुट्टी पर घर लौटे थे.

परिवार ने सरेंडर किया

पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना के बाद आरोपियों ने भागने की कोशिश नहीं की. इसके बजाय, वे कथित तौर पर मेडक टाउन पुलिस स्टेशन गए और अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया, साथ ही उन्हें घटना के बारे में जानकारी दी. बाद में पुलिस की एक टीम घर पहुंची, घटनास्थल को सुरक्षित किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. कुमार उत्तराखंड में तैनात थे और छुट्टी पूरी करने के बाद 10 जून को ड्यूटी पर लौटने वाले थे. ड्यूटी पर लौटने से कुछ दिन पहले ही उनकी मौत ने इस मामले को दुखद मोड़ दे दिया है और रिश्तेदारों व परिचितों को स्तब्ध कर दिया है.

सच्चाई की पड़ताल

जांचकर्ता अब मारपीट से पहले हुई घटनाओं के क्रम की जांच कर रहे हैं और परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और अन्य लोगों के बयान दर्ज कर रहे हैं जिन्हें इस विवाद के बारे में जानकारी हो सकती है. कथित संबंधों और घर के अंदर हुई घटनाओं से जुड़े हालात की भी पुष्टि की जा रही है. मेडक टाउन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने एक बार फिर यह उजागर किया है कि कैसे अनसुलझे पारिवारिक झगड़े और निजी विवाद जानलेवा हिंसा में बदल सकते हैं, जिसके नतीजे कभी न सुधारे जा सकने वाले होते हैं.



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