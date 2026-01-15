आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात की. उन्होंने इस दौरान देश और दुश्मन दोनों को मैसेज दिया है. उन्होंने कहा कि फौज में सबसे ज्यादा बहादुर राजस्थान से हैं. यहां के सैनिकों ने इतिहास रचा है. सेना परंपरा और परिवर्तन को महत्व देती है. द्विवेदी ने कहा कि भविष्य की लड़ाई में परिवर्तन देखने को मिलेगा. हम हर तरह के बदलाव के लिए तैयार है. नागरिकों के सपोर्ट से सैनिकों का मनोबल बढ़ता है. सैनिकों के परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी नागरिकों की निभानी चाहिए. इस बारे में मैं अपील कर रहा हूं.

उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, 'फौजी कभी रिटायर नहीं होता. उसमें खूबियां बहुत होती है. खूबियां उजागर करने के लिए ही अवार्ड की शुरुआत की है. सैनिक नेशन बिल्डिंग का भी काम कर रहा है. पीएम मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में भी कई बार सैनिकों का जिक्र किया है.'

रूस-यूक्रेन युद्ध का जिक्र

आर्मी चीफ जनरल ने रूस-यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन के युद्ध से हमने काफी कुछ सीखा है. टेक्नोलॉजी हमारी क्षमता को बढ़ाती है. छोटी टुकड़ियां ज्यादा सफल होती है. भैरव बटालियन के सैनिकों में ज्यादा जोश है. आज के ड्रोन 800 किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं. बदलाव के लिए ही कई नए संगठन खड़े किए जा रहे हैं. बदलाव लगातार जारी रहेंगे. युद्ध में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं, इसलिए हमें हर हालात के लिए तैयार रहना होगा और बदलाव करना होगा.

आज के युद्ध की कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती. चार दिन से लेकर 4 साल तक चल सकता है. हम स्वदेशी उपकरण पर फोकस कर रहे हैं. विदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर विदेशी कंपनियों को भारत बुलाया जा सकता है. हमें अनुसंधान पर और जोर देने की जरूरत है. रिसर्च के बिना हम पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकते हैं. भारतीय सेना पूरी तरह आत्मनिर्भर होने की तरफ है.

ऑपरेशन सिंदूर पर बयान

आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा किया है, उससे 100 गुना ज्यादा हमारा पॉजिटिव प्रोपेगेंडा जाता है. हम विश्वसनीयता के साथ सूचनाओं को साझा करते हैं. हर दिन हर समय फौज के बारे में सूचनाए मीडिया के माध्यम से पहुंचाते हैं.

