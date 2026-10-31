'अखंड भारत के प्रणेता', सरदार पटेल की जयंती पर PM मोदी ने सरदार पटेल को किया याद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2026 भारत के लौहपुरुष सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए. प्रधानमंत्री ने भारत के पहले गृहमंत्री, उपप्रधानमन्त्री और लौहपुरुष 'सरदार वल्लभभाई पटेल' की 151वीं जयंती पर गुजरात के नर्मदा जिले में एकता नगर (केवड़िया) के पास नर्मदा नदी पर बने साधु बेट टापू पर स्थित ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ पर पहुंच कर उन्हें याद किया.

सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है. भारत की आजादी के बाद रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराने में सरदार पटेल ने अहम भूमिका निभाई थी. इसलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क या लौहपुरुष भी कहा जाता है.

सरदार पटेल को याद करते हुए अपने संदेश में पीएम मोदी ने 'राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्र निर्माण में सरदार पटेल के योगदान की सराहना की.' उन्होंने कहा कि "सरदार पटेल ने एक मजबूत, समृद्ध और सक्षम भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया."

#WATCH | गुजरात के नर्मदा जिले को PM मोदी की बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री ने रेन फॉरेस्ट का किया लोकार्पण! 'आगे का एजेंडा' @AshishSinghLIVE के साथ' https://t.co/SMm0dUypVm #ABPNews #NarendraModi #Rainforest #NarmadaDistrict #GujaratNews #SardarVallabhbhaiPatel #NationalUnityDay https://t.co/QXGjpfbtDz — ABP News (@ABPNews) October 31, 2026

'अखंड भारत’ के प्रणेता

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि "देश की सेवा में सरदार पटेल का त्याग और समर्पण विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत है." उन्होंने कहा, ‘‘अखंड भारत’ के प्रणेता और देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी जयंती पर सादर नमन. उन्होंने एक सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया.’’

गुजरात को कई योजनाओं की सौगात

प्रधानमंत्री ने गुजरात के नर्मदा जिले को बड़ी सौगात देते हुए रेन फॉरेस्ट का किया लोकार्पण किया है. उन्होंने एकता नगर में 400 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया. इन परियोजनाओं में सीवेज और जल उपचार संयंत्र, फसाड लाइटिंग (बाहरी सजावटी लाइटिंग), नर्मदा घाट का अपग्रेडेशन, एक IRCTC होटल, और एकता नगर में रेनफॉरेस्ट, यूनिटी और इको ट्रेल जैसी कई अन्य परियोजनाएं शामिल हैं.

प्रधानमंत्री ने कई अन्य परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी, जिनमें गोरा-भंड्रा सड़क विकास, एक इंटीग्रेटेड जीरो-वेस्ट स्मार्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, खलवानी इको-टूरिज्म विकास, और कैक्टस तथा बटरफ्लाई गार्डन का एकीकृत विकास शामिल है.

560 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में विलय

वल्लभभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर, 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था. उनका निधन 15 दिसंबर, 1950 को हुआ था. वर्ष 1947 में भारत की आजादी के बाद पटेल देश के पहले गृह मंत्री बने और उन्हें 560 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराने का श्रेय दिया जाता है.

‘राष्ट्रीय एकता दिवस’

मोदी सरकार 2014 से 31 अक्टूबर को ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ के रूप में मना रही है. इसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने तथा मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना और उसे सुदृढ़ करना है.