हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हिमंता बिस्वा सरमा को गिरफ्तार किया जाए', असम कांग्रेस ने AI वीडियो के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

'हिमंता बिस्वा सरमा को गिरफ्तार किया जाए', असम कांग्रेस ने AI वीडियो के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

Himanta Biswa Sarma AI-Video: असम कांग्रेस ने दिसपुर पुलिस थाने में दर्ज शिकायत में कहा कि वीडियो में दिखाए गए दृश्य उकसाने वाले और स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक प्रकृति के थे.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 11 Feb 2026 08:33 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के विवादित AI-जेनरेटेड वीडियो के खिलाफ असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार (10 फरवरी, 2026) को दिसपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. असम कांग्रेस ने शिकायत में कहा है कि वह एआई-वीडियो भारतीय जनता पार्टी (BJP) के असम प्रदेश के आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया था, जिसमें कथित तौर पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर बंदूक ताने हुए दिखाया गया था. हालांकि बाद में इसे डिलीट कर दिया गया है.

असम कांग्रेस ने क्या लगाए आरोप?

APCC की शिकायत के मुताबिक, इस भड़काऊ वीडियो को शनिवार (7 फरवरी, 2026) को बीजेपी असम प्रदेश के आधिकारिक एक्स हैंडल से शेयर किया गया था. शिकायत में कहा गया कि वीडियो में दिखाए गए दृश्य उकसाने वाले और स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक प्रकृति के थे. इस शिकायत पर कांग्रेस विधायक दिगांता बर्मन और शिबामणि बोरा ने साइन किए हैं.

इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि वीडियो के कैप्शन में विदेशी मुक्त असम, कोई दया नहीं, तुम पाकिस्तान क्या नहीं चले गए? और बांग्लादेशियों के लिए कोई माफी नहीं, जैसे कई विवादित टिप्पणियों का भी इस्तेमाल किया गया. ये टिप्पणियां दुर्भावनापूर्ण तरीके से राज्य के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने के मकसद से की गई थीं.

विशेष समुदाय को उकसाने के लिए फैलाया वीडियो- APCC

इसके अलावा, यह भी कहा गया कि इस तरह के एआई-जेनरेटेड वीडियो का प्रसार एक विशेष समुदाय का अपमान करने और उकसाने के लिए किया गया, जिससे राज्य में सामाजिक सौहार्द गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है और समाज में नफरत और तनाव का माहौल पैदा हो सकता है.

मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की उठाई मांग

दिसपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराने के दौरान दोनों विधायकों के साथ असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) के मीडिया और कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन बेदाब्रत बोरा और स्टेट कॉर्डिनेटर गोपाल शर्मा भी मौजूद थे. एफआईआर दर्ज होने के बाद APCC ने इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की.

Published at : 11 Feb 2026 08:33 PM (IST)
Assam Dispur BJP HIMANTA BISWA SARMA CONGRESS
