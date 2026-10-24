एशिया-अफ्रीका समेत 23 देशों की यात्रा पर लौटे अपापांग-अलांग, दोनों बाज में लगे उपग्रह टैग

सैटेलाइट टैग लगाए दो बाज एशिया और अफ्रीका के 23 देशों की यात्रा पूरी कर मणिपुर वापस लौट आए हैं. अपापांग और अलांग नाम के इन दोनों बाज की एक साल लंबी निगरानी यात्रा पूरी हो गई है. यह जानकारी खुद पर्यावरण मंत्री ने दी है.

मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इन दोनों बाजों को भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों ने नवंबर 2025 में टैग किया था.

23 देशों से होकर भारत तक का सफर

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 23 देशों से होकर भारत तक का सफर! 11 दिन पहले उत्तर-पूर्वी चीन में अपने प्रजनन क्षेत्रों से निकले दो अमूर फाल्कन (बाज) - 'अपापांग' और 'अलांग' - कल मणिपुर पहुंच गए. यह उनकी लगभग साल भर चली ट्रैकिंग के सफल समापन को दर्शाता है.

उन्होंने आगे कहा कि नवंबर 2025 में WII (भारतीय वन्यजीव संस्थान) के वैज्ञानिकों द्वारा टैग किए जाने के बाद, ये पक्षी 23 देशों से होते हुए, अफ्रीका और एशिया के पार अपनी यात्रा पूरी करके वापस मणिपुर लौट आए हैं. सच कहें तो, अमूर फाल्कन एक तरह से 'वैश्विक नागरिक' हैं.

उम्मीद है, कुछ हफ्ते मणिपुर में रहेंगे: भूपेंद्र यादव

उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ये दोनों अमूर फाल्कन अब मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में कुछ चुनिंदा जगहों पर दो से तीन हफ्ते तक रुकेंगे. यहां के स्थानीय लोग हर साल बेसब्री से इनके लौटने का इंतजार करते हैं और इन पक्षियों की सुरक्षा भी करते हैं.

6 हजार किमी सोमालिया तक जाएगा अमूर फाल्कन

उन्होंने कहा कि अपने पड़ाव के आस-पास निकलने वाली दीमकों को खाकर, ये अमूर फाल्कन अपने शरीर में वसा (fat) जमा कर लेंगे. यह उनके अगले सफर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो लगभग 6000 km की एक नॉन-स्टॉप उड़ान होगी. यह सफर उन्हें यहां से सोमालिया तक ले जाएगा, जिसमें अरब सागर के ऊपर से 3000 km की दूरी तय करना भी शामिल है. अमूर फाल्कन अपनी लंबी प्रवास यात्राओं के लिए वाकई अद्भुत हैं.