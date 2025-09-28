हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएंटी नारकोटिक्स सेल ने ड्रग रैकेट का किया भंडाफोड़, 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

एंटी नारकोटिक्स सेल ने ड्रग रैकेट का किया भंडाफोड़, 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

मुंबई के धारावी इलाके से ANC की आज़ाद मैदान यूनिट ने एमडी की अवैध बिक्री का भंडाफोड़ किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. दोनों के पास से 42 लाख रुपये मूल्य की 140 ग्राम एमडी बरामद की गई है.

By : सूरज ओझा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 28 Sep 2025 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल की आजाद मैदान यूनिट,बांद्रा यूनिट, कांदिवली यूनिट,वर्ली यूनिट और घाटकोपर यूनिट ने मिलकर मुंबई के धारावी, बांद्रा, भायखला, गोवंडी, गोरेगांव, मालवणी, बोरीवली और माहिम इलाके में छापेमारी कर 11 ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार किया है. इनके पास से MD, गांजा, हेरोइन और 3460 नशीली टैबलेट्स बरामद की गई, जिसकी कुल कीमत अंतराष्ट्रीय बजार में 2 करोड़ 4 लाख रुपए है.

ANC ने 198 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी/म्याऊ म्याऊ) 6.233 किलोग्राम गांजा, 346 ग्राम हेरोइन और नाइट्रोज़ेपाम, एल्प्रोज़ोलम और ट्रामाडोल की 3,460 गोलियां बरामद की हैं. ANC ने ये कार्रवाई नशीले पदार्थों को खत्म करने और मुंबई को नशा मुक्त बनाने की कोशिश के तहत की है.

एमडी की अवैध बिक्री का भंडाफोड़ 
मुंबई के धारावी इलाके से ANC की आज़ाद मैदान यूनिट ने एमडी की अवैध बिक्री का भंडाफोड़ किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने दोनों के पास से 42 लाख रुपये मूल्य की 140 ग्राम एमडी बरामद की है. बांद्रा यूनिट ने अलग-अलग छापों में दो लोगों से 21,225 रुपये मूल्य का 849 ग्राम गांजा और लगभग 6 लाख रुपये की 15 ग्राम हेरोइन ड्रग्स बरामद की है.

नशीली गोलियां की जब्त
एएनसी की वर्ली यूनिट द्वारा भायखला इलाके से 59,100 रुपये मूल्य का 1.182 किलोग्राम गांजा जब्त करने के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. माहिम इलाके से एएनसी ने 1.24 करोड़ रुपये मूल्य की 310 ग्राम हेरोइन ड्रग्स बरामद की. घाटकोपर यूनिट ने गोवंडी इलाके से नाइट्रोज़ेपाम, एल्प्रोज़ोलम और ट्रामाडोल की कुल 3,460 गोलियां जब्त की हैं, जिनकी कीमत 10.4 लाख रुपये से अधिक है.

11 लोग गिरफ्तार
गोरेगांव पूर्व, बोरीवली पश्चिम और मलाड पश्चिम इलाके से छापेमारी में 58 ग्राम एमडी, 21 ग्राम हेरोइन और 4.202 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया. मुंबई क्राइम ब्रांच की ANC ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सभी 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल है.

'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती

Published at : 28 Sep 2025 02:22 PM (IST)
Drug Racket MUMBAI Anti Narcotics Cell
