भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने बुधवार (17 जून) को कहा कि हाल में शुरू किया गया उनका ‘वी द लीडर्स’ (We The Leaders) आंदोलन जुलाई तक एक राजनीतिक दल का रूप लेने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. के. अन्नामलाई ने बताया कि अब तक करीब 18 लाख लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं और उनका लक्ष्य 50 लाख सदस्यों तक पहुंचना है.

सोशल मीडिया मंच पर आयोजित वीडियो संवाद में अन्नामलाई ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग बिना किसी निजी अपेक्षा के इस आंदोलन से जुड़े हैं. उन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान केवल ऑनलाइन माध्यम तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वयंसेवक गांवों और शहरों में लोगों से सीधे संपर्क कर उन्हें जोड़ रहे हैं.



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जुलाई से नई दिशा



अन्नामलाई ने कहा, “जब हम इस आंदोलन को एक राजनीतिक संगठन के रूप में आगे बढ़ाना शुरू करेंगे, तब जुलाई से इसकी गतिविधियों का स्वरूप बदल जाएगा और लोग इस बदलाव को स्पष्ट रूप से देख सकेंगे.” अन्नामलाई ने दावा किया कि उनका आंदोलन कभी विफल नहीं होगा और जनता को गलत दिशा में नहीं ले जाएगा. भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी कहा कि संगठन सभी धर्मों का समान सम्मान करता है.

भाजपा से अलग राह



पृष्ठभूमि की बात करें तो के. अन्नामलाई पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं. भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने वर्ष 2020 में भाजपा का दामन थामा था और बाद में तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने. उनके नेतृत्व में भाजपा ने राज्य में कई जनसंपर्क अभियान चलाए. इसी महीने उन्होंने भाजपा छोड़कर ‘वी द लीडर्स’ आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसे शुरुआती दिनों में ही लाखों लोगों का समर्थन मिला. अन्नामलाई ने कहा कि आने वाले महीनों में सदस्यता अभियान जारी रहेगा और संगठन को एक बड़े जन आंदोलन के रूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की समस्या सहित तमिलनाडु के विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए कहा कि यह आंदोलन जमीनी स्तर पर लोगों की आवाज बनेगा.



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