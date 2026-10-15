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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअंकिता भंडारी केस: राहुल गांधी बोले, 'CBI जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को...'

अंकिता भंडारी केस: राहुल गांधी बोले, 'CBI जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को...'

अंकिता भंडारी के माता-पिता को दिल्ली के इंडिया गेट पर धरने के दौरान तड़के हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया. राहुल गांधी ने इस घटना पर सवाल उठाए.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 15 Oct 2026 11:14 AM (IST)
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दिल्ली में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर इंडिया गेट पर धरना दे रहे उनके माता-पिता को पुलिस ने तड़के करीब 4 बजे हिरासत में ले लिया. हालांकि, उन्हें सुबह करीब 5 बजे रिहा कर दिया गया. इस घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है. 

राहुल गांधी  ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि  सुबह के 4 बजे. जब दुनिया सो रही थी, तब अंकिता भंडारी के माता-पिता को हिरासत में ले लिया गया. उनका गुनाह? वे इंडिया गेट पर चुपचाप बैठे थे. बोझिल कंधों के साथ, बिना किसी हंगामे के और सिर्फ इतना मांग रहे थे कि CBI जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल न बनाया जाए.

माता-पिता से मिले थे राहुल-प्रियंका

राहुल गांधी ने आगे लिखा कि  कल मैं और प्रियंका इन माता-पिता से मिले थे. जिस जांच का नतीजा आया नहीं, उसके पहले ही नियुक्ति की जल्दी और सवाल पूछने वाले मां-बाप को रात के अंधेरे में उठा लिया गया. इस सरकार की पहचान यही है: पीड़ितों की आवाज दबा दो, सवाल करने वालों को हटा दो. पर न्याय की लड़ाई न दबेगी, न रुकेगी. कांग्रेस अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ी है, और खड़ी रहेगी - जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 15 Oct 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Ankita Bhandari Breaking News Abp News RAHUL GANDHI
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