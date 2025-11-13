एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने आवारा कुत्तों को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अव्यवहारिक (Impractical) बताया है. हाल ही में कोर्ट ने अपने आदेश में स्कूल-कॉलेज, अस्पताल और दूसरी इमारतों से आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें स्टेरलाइज और वैक्सीनेट करके शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया था. कोर्ट के फैसले पर गुरुवार (13 नवंबर, 2025) को मेनका गांधी ने कहा कि पशुओं के प्रति भारत का दृष्टिकोण करुणा पर आधारित होना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को शैक्षणिक केंद्रों, अस्पतालों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों जैसे संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की घटनाओं पर गौर करते हुए अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को शेल्टर होम्स में भेजने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) समेत संबंधित अधिकारियों को हाईवे और एक्सप्रेसवे से आवारा पशुओं और मवेशियों को हटाने के भी निर्देश दिए हैं.

मेनका गांधी से एक कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कुत्ते हटाओ, बिल्ली हटाओ, बंदर हटाओ, उन्हें आश्रय स्थल में रखो, उनकी नसबंदी करो, लेकिन वास्तव में कोई ऐसा नहीं कर सकता... यह अव्यावहारिक है.'

उन्होंने नगर निकायों के बीच समन्वय की कमी पर भी सवाल उठाया और कहा कि पशुओं के प्रति भारत के दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करुणा से होना चाहिए, न कि नियंत्रण से. मेनका गांधी ने सिनेकाइंड की शुरुआत के अवसर पर यह बात कही. यह पहल फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) की ओर से मेनका गांधी के संगठन 'पीपुल फॉर एनिमल्स' (PFA) के सहयोग से शुरू की गई है, जिसका मकसद सिनेमा में दयालुता और मानवीय कहानी दर्शाने वालों को सम्मानित करना है. इन पुरस्कारों का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं को पशुओं और प्रकृति के प्रति सहानुभूति को कमजोरी के बजाय ताकत के रूप में चित्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है